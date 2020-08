Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 agosto 2020: Cosimo contro Ludovica

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 agosto 2020. Nell'episodio Cosimo mette alla prova Ludovica, per scoprire se la ragazza è davvero incinta.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per l'episodio del 25 agosto 2020. Nelle trame della puntata della soap, in onda su Rai1 alle 15.40, Riccardo informa il padre del rifiuto di Ludovica alla sua proposta di riconoscerne il figlio. Cosimo, convinto che la ragazza stia bluffando, la provoca, ma lei mostra al giovane le analisi che confermano il suo stato interessante. Al Paradiso, Vittorio è impegnato a scegliere il bozzetto di bikini ''spaziale'', fra i tre disegnati da Gabriella, da far indossare alla modella per il servizio fotografico.

Ludovica vuole che Riccardo la sposi, nelle puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 agosto 2020

Dopo il matrimonio di Adelaide e durante una cena organizzata da Cosimo - ospiti sia Riccardo che Ludovica - la ricca ereditiera ha rivelato pubblicamente di aspettare un bambino dal Guarnieri. Riccardo è sotto shock e per risolvere la situazione, ha proposto alla Brancia - con freddezza e lucidità - un accordo: ha offerto di riconoscere il nascituro, rifiutando però di sposarla. Ma Ludovica non è disposta a scendere a compromessi, soprattutto se la prospettiva è crescere il bambino come una ragazza madre. Al figlio di Umberto non resterà che confessare tutto ad Angela e a suo padre, da cui cercherà conforto e consiglio.

Il Paradiso delle signore Anticipazioni: Cosimo dubita che Ludovica sia incinta!

Proprio nell'episodio di oggi vedremo infatti Riccardo parlare con il padre della difficile situazione in cui si è cacciato e di come Ludovica abbia rifiutato di "patteggiare la sua pena". Cosa consiglierà Umberto? Nel frattempo Cosimo insinuerà che quella della Brancia sia solo una mossa ben studiata per incastrare il Guarnieri facendo infuriare Ludovica che, sicura delle sue affermazioni, gli spiattellerà in faccia le prove della gravidanza.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Il Bikini Spaziale

Agnese è tornata a lavorare con Gabriella. La Rossi è riuscita così a iniziare il progetto tanto caro a Vittorio: una collezione dedicata al primo uomo sulla Luna. Al Paradiso c'è quindi grande fermento per scegliere il bozzetto del bikini "spaziale", il fiore all'occhiello delle novità del grande magazzino. Intanto Salvatore va alla riconquista di Gabriella, dopo aver capito i suoi errori.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.