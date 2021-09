Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 settembre 2021: Addio Gabriella! Ma sarà per sempre?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 24 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap, Gabriella saluta tutto il Paradiso. Ma il suo sarà un addio per sempre?

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 24 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Giuseppe ha avuto un incontro molto sospetto con Girolamo e Tina lo ha beccato. L'Amato convince la figlia a non dire nulla a sua madre e a coprirlo. Sarà il loro piccolo segreto. L'escamotage di Vittorio ha funzionato e Gabriella è ora pronta a lasciare Milano, alla volta di Parigi. La ragazza si gode le ultime ore in compagnia delle sue amiche, che le hanno organizzato la festa. In realtà i problemi del sostituto stilista non sono stati per nulla risolti ma a un certo punto, mentre Flora sta per ripartire a New York, il Conti si rende conto che la ragazza ha dimenticato dei bozzetti nel suo grande magazzino e gli viene una grande idea in mente.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Giuseppe rende Tina complice delle sue malefatte

Segreti e bugie stanno circolando ormai da tempo a casa Amato. Giuseppe ha un figlio segreto e Tina ha lasciato Sandro. Ma prima che la verità venga a galla, le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che padre e figlia saranno protagonisti di un segreto tutto loro. Giuseppe ha chiesto a Girolamo di inviare una lettera in Germania per conto suo e il suo amico ha portato a termine il compito. I due si sono così incontrati per parlare di quanto successo ma il loro incontro è stato intercettato da Tina. La ragazza comincia a capire che il suo adorato papà nasconde qualcosa di brutto ma l'Amato senior riesce a convincerla che tutto va bene e la prega di non dire nulla alla madre. Agnese non deve sapere nulla, glielo dovrà promettere!

Gabriella pronta a partire per Parigi ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 settembre 2021

Gabriella ha rimandato la sua partenza per Parigi, molto preoccupata per le sorti de Il Paradiso delle Signore. Lo stilista che avrebbe dovuto sostituirla non si è presentato e la Rossi non ha voluto lasciare Vittorio in difficoltà. Ma il Conti, in ansia per la vita matrimoniale della sua collaboratrice nonché grande amica, ha trovato un escamotage per convincerla a lasciare Milano. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i piani del direttore andranno come da lui sperato e Gabriella si preparerà alla partenza senza più indugi. Ma prima di andarsene, parteciperà a una festa d'addio organizzata dalle sue amiche. Sarà un momento pieno di amore ma anche di malinconia. Diremo davvero addio per sempre a Gabriella Rossi?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio trova i bozzetti di Flora

Con la partenza di Gabriella, il Paradiso perderà la sua grande stilista. Vittorio sa bene di dover dire addio a una grande risorsa ma non può certo impedire alla ragazza di raggiungere suo marito. Peccato però che al momento non abbia un valido sostituto e dovrà trovarlo velocemente, prima che cominci una nuova stagione. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Conti riuscirà a trovarlo... anzi a trovarla e si tratterà di Flora. La Ravasi ha incontrato Adelaide e ha quindi raggiunto lo scopo del suo viaggio. Ora è in procinto di lasciare Milano e di tornare a casa ma una sua dimenticanza le permetterà, forse, di rimanere ancora un po' in città. Vittorio troverà infatti il quaderno dei suoi bozzetti lasciato per sbaglio nel grande magazzino e capendo il grande talento della giovane, gli verrà subito un'idea e cercherà di contattarla. Sarà lei la nuova stilista?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.