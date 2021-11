Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 24 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Tina cerca di coinvolgere Agnese nel nuovo progetto di Vittorio. Il Conti ha rivelato a tutti – durante la cena a casa sua – di avere in mente un piano per il lancio della nuova collezione di Flora. Intanto la Gentile Ravasi – mentre sta guardando una foto di suo padre inviatale da Cosimo – scopre un particolare che riaccende i suoi sospetti e potrebbe rimettere in difficoltà Adelaide. Marco ha invece ottenuto quello che voleva e dopo aver scaricato Luisa, va alla carica di Gemma. Agnese intanto rivela ad Armando di essere molto preoccupata per Rocco e Maria. Come la Puglisi teme che suo nipote si sia innamorato di un'altra.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tina vuole coinvolgere Agnese nel nuovo progetto di Vittorio

La cena organizzata da Vittorio come sorpresa per Tina, è stata un successo. La cantante è felicissima e ha ritrovato un po' di brio. Ha infatti messo da parte – almeno per qualche ora – la paura per l'intervento. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, galvanizzata dalla bella serata, l'Amato si farà avanti con Agnese. Le racconterà infatti di essersi molto divertita e di essere entusiasta del nuovo progetto del Conti, per il lancio della nuova collezione di Flora. La ragazza vorrà a tutti i costi che sua madre ne sia partecipe. Intanto Marco, ottenuto tutto quello che voleva da lei, mollerà Luisa in tronco e passerà all'attacco con Gemma.

Flora scopre un particolare agghiacciante che cambierà la sua vita ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 novembre 2021

L'incontro tra Flora e Cosimo ha fatto capire alla Gentile Ravasi che tra Umberto e Adelaide c'è del tenero. La ragazza non ha però indagato ulteriormente, grazie all'intervento del Guarnieri. Umberto è stato lesto nel fugare i sospetti della giovane su lui e sulla contessa, almeno quelli che riguardano la morte sospetta di Achille. Ma le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la calma riconquistata durerà molto poco. Flora infatti, riguardando le foto di suo padre, invitatele da Cosimo, noterà un particolare agghiacciante, che rimescolerà le carte in tavola. Non sappiamo ancora di cosi tratti ma siamo certi che Adelaide sarà ora davvero in grande pericolo!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agnese preoccupata per il matrimonio di Maria e Rocco

Maria ha paura. Teme che il suo fidanzato si sia innamorato di un'altra e che l'abbia lasciata. La Puglisi si è messa a indagare su Rocco ma il ragazzo ha cambiato dormitorio e non l'ha informata di questa novità. Risulta quindi introvabile. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i sospetti della ricamatrice contageranno Agnese. Anche la sarta comincerà a pensare che suo nipote abbia davvero voltato le spalle a Maria e che non voglia farsi trovare. L'Amato si confiderà con Armando. Il Ferraris sarà ben felice di darle una mano e di ascoltarla ma cercherà di non farsi coinvolgere troppo. Nonostante lo desideri, ha paura di riavvicinarsi alla sua amata, temendo di soffrire ancora una volta.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.