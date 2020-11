Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 novembre 2020: Duro scontro tra Silvia e Adelaide...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 24 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Silvia decide di affrontare Adelaide dopo l'umiliazione subita. Lo scontro tra le due donne sarà durissimo.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 24 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1 vediamo che dopo che Adelaide l'ha umiliata, Silvia decide di affrontare la Contessa e tra le due donne ci sarà un durissimo scontro, che cambierà per sempre le loro famiglie. Intanto Luciano si trasferisce nel suo nuovo appartamento e Vittorio, in occasione dell'evento con la Yermolayeva, riprende il suo ruolo di fotografo pubblicitario, suscitando l'ammirazione del nipote Pietro.

Silvia e Adelaide, scontro tra titani in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 novembre 2020

Adelaide ha scoperto la verità su Federico. Il ragazzo è figlio di Umberto e per tanti anni è stata tenuta all'oscuro di questo segreto. Ora che però è venuto tutto a galla, la Di Sant'Erasmo non ha intenzione di lasciare impunite le cose e ovviamente la prima a farne le spese è stata Silvia. La Contessa ha umiliato pesantemente la Cattaneo, puntando – senza pietà – il dito contro di lei. Silvia, sempre più sotto pressione, decide che è venuto il momento di far sentire la sua voce e decide di affrontare la sua nobile rivale. Lo scontro tra le due donne sarà durissimo e avrà ripercussioni su tutte e due le famiglie.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Luciano comincia una nuova vita con Clelia

Dopo aver posticipato il suo trasferimento a causa dell'arrivo di zia Ernesta, Luciano è ora finalmente libero di occupare il suo nuovo appartamento. Silvia ha gettato la maschera con la sua zietta e la loro separazione è ormai nota a tutta la famiglia. Il Cattaneo prende quindi possesso della sua nuova dimora e pensa che siano maturati i tempi per costruire un futuro con la sua amata Clelia, che ha avuto la pazienza di aspettarlo sino a ora. Ma la scoperta di Adelaide potrebbe rimettere in gioco tutte le sue sicurezze.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Pietro stregato dalle abilità di Vittorio

A Il Paradiso delle Signore fervono i preparativi del set, organizzato per l'evento con la Yermolayeva. Tutto è praticamente pronto e Gabriella, con l'aiuto di Cosimo e Agnese, ha creato degli stupendi completini dedicati alla donna ciclista. Il prossimo passo tocca a Vittorio che oltre a seguire e dirigere i lavori nel suo grande magazzino, è “costretto” - in assenza di Marta – a tornare a vestire il suo ruolo di fotografo pubblicitario. Questo suo ritorno al passato suscita l'ammirazione del nipote Pietro, che non aveva mai visto suo zio in questa veste. Il ragazzo potrebbe davvero appassionarsi al mondo de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 23 al 27 novembre 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.