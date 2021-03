Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 marzo 2021: Cosimo mente a Gabriella. Il matrimonio è in pericolo?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 24 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, a Irene viene un'idea per il compleanno di Stefania. La Venere pensa di organizzarle una festa a sorpresa e cerca di coinvolgere Anna e Maria. Intanto Gloria ha comprato personalmente un regalo alla Columbo. Ludovica invece riceve brutte notizie da parte di sua madre. Flavia la informa che la loro famiglia è in serie difficoltà economiche e per questo è stata costretta a mettere in vendita la loro Villa. Per la ragazza è un vero e proprio shock. Cosimo non ha scampo. Dovrà affrontare la bancarotta ma soprattutto dovrà non riesce a confessare a Gabriella la verità su quanto sta succedendo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Irene organizza una festa a sorpresa per Stefania

Il compleanno di Stefania è sempre più vicino e le ragazze vogliono rendere quel giorno speciale. Irene ha un'idea geniale ed è sicura che Anna e Maria la supporteranno in questa nuova “missione”. La Venere vuole organizzare una festa di compleanno a sorpresa per la sua amica e si affretta a contattare Salvatore per chiedergli se potranno utilizzare la Caffetteria. Gloria invece ha deciso che non parteciperà insieme alle ragazze al regalo per la Columbo. Le ha infatti già comprato un piccolo presente da darle personalmente. La curiosità sulla Moreau aumenta. Quando rivelerà a Stefania di essere sua madre? Approfitterà del compleanno della giovane commessa o aspetterà un altro momento?

Ludovica in bancarotta, in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 marzo 2021

A Milano sono in arrivo brutte notizie. Ludovica sarà costretta a cambiare radicalmente la sua vita. La Contessina ha sempre vissuto nel lusso e nel privilegio ma un'infausta lettera di sua madre ribalterà totalmente la situazione. Flavia informa la figlia delle terribili condizioni economiche in cui versa la loro famiglia. Per far fronte ai grossi debiti contratti nel tempo, la donna è stata costretta a mettere in vendita la loro casa. Ludovica è in bancarotta! La ragazza subisce il colpo e ha un durissimo crollo emotivo. Accanto a lei c'è però Marcello, l'unico e il solo con cui la giovane potrà confidarsi. La Brancia dovrà stare molto attenta. Se al Circolo si diffondesse questa voce, il suo posto di pupilla di Adelaide verrebbe spazzato via in un solo soffio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Cosimo mente a Gabriella

Anche per Cosimo la situazione finanziaria è disastrosa. L'affare con Guarnieri è sfumato e il ragazzo ha perso una grossa somma di denaro. A pagarne le conseguenze sarà purtroppo la sua azienda, che dovrà riuscire a resistere alla terribile bancarotta che si prospetta all'orizzonte. Il Bergamini è molto preoccupato e visto che neanche Vittorio e Federico riescono a salvare le sue sorti, pensa al peggio. Ma la cosa più difficile sarà confessare i suoi problemi a Gabriella. La Rossi non sa ancora nulla e davanti alle stranezze del marito, riceve solo delle timide rassicurazioni. Cosimo continua a mentire alla stilista, spaventato che la ragazza possa cambiare opinione su di lui e che il loro matrimonio possa risentirne.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.