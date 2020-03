Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 marzo 2020: Riccardo contro Marcello per amore di Angela

Anticipazioni TV

Riccardo decide di affrontare Marcello e di proteggere il suo amore per Angela. Marta intanto continua a non rivelare a Vittorio i veri motivi del suo viaggio a Parigi.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – martedì 24 marzo 2020 – Federico tiene nascosto a Luciano che sta aiutando Umberto a scrivere il discorso per l'evento di inaugurazione dell'Expo di Torino. Intanto Riccardo affronta Marcello e gli rivela di amare Angela mentre Marta continua a tenere nascosta a Vittorio la vera ragione del suo viaggio a Parigi. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Federico nasconde a Luciano un segreto in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 marzo 2020

La situazione a casa Cattaneo sta diventando sempre più difficile da sostenere. Un vero problema per Federico, che si accorge che tra i suoi genitori è ormai crisi nera. Il ragazzo, memore della sfuriata di suo padre a Umberto e sotto suggerimento di Silvia – che vuole evitare ulteriori malumori – decide di non rivelare a suo padre che sta aiutando il Guarnieri a scrivere il discorso che terrà in occasione dell'evento, organizzato a Roma, e in cui il Presidente Gronchi annuncerà - a Camere unificate - la prossima inaugurazione dell'Expo di Torino.

Il Paradiso delle Signore: Riccardo contro Marcello

Tra Angela e Riccardo è scoppiata la passione. I due ragazzi hanno deciso di uscire allo scoperto, grazie anche alla decisione del Guarnieri di chiudere il suo rapporto con Ludovica e di non farsi più condizionare da sua zia Adelaide. Ma rimane un ostacolo da superare: Marcello. Il Barbieri è contrario alla loro relazione e ha minacciato Riccardo di stare lontano da sua sorella. Ora però le cose sono cambiate e il rampollo dei Guarnieri affronta Marcello rivelandogli che ama Angela e che non lascerà che qualcuno si metta tra di loro.

Il Paradiso delle Signore: Marta mente a Vittorio

Gabriella ha ricevuto un invito a Parigi per presentare la sua collezione anche in Francia. La ragazza ha deciso di accettare e di raggiungere il suo maestro Defois, orgoglioso di lei. Marta vuole seguirla e con la scusa di non farla partire da sola, è pronta a fare le valigie. In realtà la Guarnieri ha intenzione di incontrare un luminare francese, esperto nella cura della fertilità ma visto che Vittorio sembra essere contrario a che lei segua certe cure, decide di non rivelargli il vero motivo del suo viaggio.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.