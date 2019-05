Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 maggio 2019: Adelaide furiosa contro Umberto

Nelle anticipazioni della puntata inreplica de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 24 maggio 2019, Marta ha deciso di accettare la proposta di Vittorio e di rimanere a lavorare al Paradiso. Adelaidesi infuria contro Umberto che si è lasciato sfuggire un importante affare. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata su Rai1 a partire dalle 15.30.

Marta accetta il lavoro nella puntata in replica de Il Paradiso delle Signore del 24 maggio 2019

La selezione della Veneri si è conclusa e Tina Amato - arrivata con la madre dalla Sicilia - è diventata una di loro. La sfida è stata più dura del previsto e Gabriella deve affrontare le conseguenze della sua gentilezza nei confronti dell’amica Roberta. Marta ha deciso di rimanere a lavorare nel grande magazzino, accettando così la proposta di Vittorio. Le divergenze artistiche che avevano portato i due allo scontro, sembrano essersi appianate e la ragazza, dopo aver aiutato il Conti ad allestire la vetrina, ha scelto la sua strada.

Adelaide furiosa contro Umberto

Umberto ha messo da parte il lavoro per dedicarsi alla famiglia. Una scelta che non è piaciuta ad Adelaide, che gli rimprovera di aver mandato all'aria un importante affare che avrebbero potuto stringere con Nervi e che ora sembra essere miseramente sfumato. In loro aiuto arriva però Luca Spinelli, l’uomo che ha salvato Marta dal tentato stupro. L'imprenditore che gli offre la possibilità di portare avanti il progetto della Torre Guarnieri. Umberto accetterà il suo aiuto ma soprattutto…Luca è chi dice di essere?