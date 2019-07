Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 luglio 2019: Riccardo stanco delle sue menzogne

Anticipazioni TV

Mentre Luca deve restituire il suo prestito ai soci del Circolo, Riccardo si rende conto di aver iniziato a provare dei sentimenti per Nicoletta e di non volerle più mentire.

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 24 luglio 2019, Luca Spinelli è in difficoltà. I socio del Circolo gli chiedono di restituire i soldi presi in prestito e di farlo in breve tempo. Riccardo invece inizia ad avere dubbi sul piano di sua zia per liberarsi dei Cattaneo. Il ragazzo comincia a provare dei sentimenti autentici per Nicoletta. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.40.

Luca messo alle strette in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 luglio 2019

Luca Spinelli continua a portare avanti il suo piano di vendetta contro Umberto Guarnieri. L’affascinante uomo d’affari sta facendo breccia nel cuore di Marta, figlia di Umberto, e ha stregato la bella Adelaide con cui ha da tempo una relazione. Eppure qualcosa sembra andare storto e la sua vendetta potrebbe subire un brusco arresto. Lo Spinelli, per poter andare avanti con il suo piano, ha chiesto un sostanzioso prestito ai soci del Circolo. Purtroppo per lui, i suoi creditori pretendono che ora restituisca il denaro che loro hanno investito e gli concedono pochi giorni di tempo per farlo.

Riccardo non vuole più mentire a Nicoletta ne Il Paradiso delle Signore

Nicoletta ha dato un seconda chance a Riccardo, illudendosi che il ragazzo sia cambiato e che si sia interessato a lei e al bambino che porta in grembo. Purtroppo però, ancora una volta, il Guarnieri sta ingannando la povera ragazza. Dietro queste menzogne c’è però lo zampino della zia Adelaide. La contessa sta infatti organizzando un piano per liberarsi dei Cattaneo ma non può prevedere un imprevisto: Riccardo non vuole più mentire a Nicoletta, ormai accortosi di provare dei sentimenti autentici per lei.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1