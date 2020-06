Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 giugno 2020, in replica: Silvia sta male. Ecco perché...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 24 giugno 2020. Ecco cosa succede nell'Episodio in onda oggi, in Replica su Rai1.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di mercoledì 24 giugno 2020. L'episodio in onda alle 15.40 su Rai1, si aprirà con un telefono che squilla in casa Cattaneo, all'altro capo c'è Federico che ha una brutta notizia da dare ai genitori: non potrà trascorrere il Natale in famiglia. Il ragazzo, dal tono di voce di sua madre, capisce che c'è qualcosa che non va. Ha percepito una certa ansia in lei. E infatti, Silvia conferma al figlio di essere preoccupata per la presenza di Clelia a Milano. Marcello e Salvatore, intanto, hanno fatto 12 al Totocalcio: presi dall'entusiasmo, decidono di rilevare la caffetteria.

Silvia in ansia per il ritorno di Clelia, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 giugno 2020

Luciano ha appena scoperto dell'inaspettato ritorno di Clelia in città e la notizia l'ha lasciato sconvolto, ma il ragioniere non è stato l'unico ad essere turbato dall'inaspettato rientro, anche sua moglie Silvia è preoccupata. In realtà quella della Cattaneo è gelosia, la donna infatti consapevole del sentimento che lega suo marito a Clelia, inizierà a tormentarsi fino ad esplodere. Federico chiama a casa per avvertire di non poter tornare per Natale e comprende che sua madre è in pensiero. Decide quindi - dato che non potrà raggiungerla personalmente - di farla sfogare. Silvia confida al figlio la sua profonda inquietudine, a cui nessuno - se non Luciano - può porre rimedio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello e Salvatore vincono al totocalcio

Nel frattempo le cose sembrano girare bene anche per Marcello e Salvatore. I due dopo aver perso il lavoro con chiusura della caffetteria hanno iniziato a sognare di poter rilevare l'attività. Ora il loro desiderio sembra finalmente realizzarsi, i due ragazzi infatti hanno vinto al Totocalcio, hanno fatto dodici e la quota che sono riusciti ad accaparrarsi sembra essere quella necessaria per riuscire ad acquistare il bar dove hanno fino ad ora lavorato. Prima però di avventurarsi in questa nuovo sentiero, chiedono ad Armando dei consigli finanziari. Il capo magazziniere li potrà aiutare?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Angela gelosa di Riccardo

La cena al Circolo si è trasformata in un incubo per Ludovica. Per fortuna che accanto a lei c'è Riccardo, che corre a consolarla. I due ragazzi, forse trovando finalmente qualcosa in comune, si lasciano andare a un bacio ma qualcuno li coglie in flagrante. Angela è sconvolta dalla visione che gli si para davanti agli occhi e non sa cosa dire. Sa solo che nel suo cuore si è fatto largo un sentimento molto simile alla gelosia. Che provi qualcosa per il giovane Guarnieri?

