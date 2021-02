Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per la puntata del 24 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Marta è molto sospettosa. La ragazza si è accorta dello strano atteggiamento di Umberto nei confronti di Federico e chiede a Vittorio delle spiegazioni. Giuseppe è riuscito a far rimanere Maria a Milano e la ragazza si trasferisce nella vecchia stanza di Gabriella. Rocco è molto felice mentre Irene storce il naso. Al Paradiso, Vittorio e Beatrice cercano una nuova capo commessa e si dedicano alle selezioni mentre Ludovica, tormentata dal Mantovano, si appoggia sempre più a Marcello.

Marta indaga su Federico e Umberto, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 febbraio 2021

Da quando è tornata a Milano, Marta sospetta che sia successo qualcosa durante la sua assenza. A casa Guarnieri le cose non sono più quelle di prima e Umberto ha un comportamento molto strano nei confronti di Federico. Il giovane Cattaneo è sempre più presente nella vita del commendatore e di sua cognata Adelaide e sebbene Marta ne sia felice, questa vicinanza non sembra convincerla appieno. È così, stanca di osservare le cose con passività, la giovane signora Conti comincia a indagare. Chiede quindi spiegazioni a Vittorio che non riesce a non tradire un certo imbarazzo davanti alle domande incalzanti della moglie. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la verità su Federico e Umberto verrà presto a galla e che per tutti sarà un grosso problema.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Pietro alla conquista di Stefania

Maria stava per andarsene! La ragazza ha rischiato di dover tornare in Sicilia e di dover abbandonare il Paradiso delle Signore e Rocco. L'intervento di Giuseppe è stato però provvidenziale. L'Amato ha trovato la soluzione adatta per evitare che Maria partisse per sempre e ora la giovane si trasferisce a casa delle ragazze. Rocco è felicissimo. Ha davvero temuto di perdere la sua amica mentre Irene – gelosa della sartina – storce in naso. Ha perso l'occasione di liberarsi di lei. Intanto nel grande magazzino, Vittorio e Beatrice sono impegnati nelle selezioni della nuova capo commessa mentre Pietro va all'attacco di Stefania. Il giovane Conti vuole a tutti i costi conquistare la bella Venere. Dopo il fallimentare appuntamento a San Valentino, è ora di fare sul serio. Ma riuscirà a far battere il cuore della Colombo?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica nelle mani de Il Mantovano

Mentre a Il Paradiso delle Signore procedono le selezioni per la nuova capo commessa, Ludovica deve affrontare il Mantovano. La Brancia era convinta di essersi liberata del criminale ma purtroppo il suo essersi messa in mezzo in faccende che non la riguardavano, ha peggiorato la situazione. L'uomo ha infatti cominciato a prenderla di mira e non intende certo lasciarla in pace. La ragazza cerca consolazione in Marcello, l'unico al corrente di quanto sta succedendo e l'unico in grado di capirla. I due sono sempre più vicini, ormai consapevoli di poter contare l'uno sull'altra.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.