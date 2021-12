Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 dicembre 2021: Dora e Nino si baciano!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 24 dicembre 2021. Ecco cosa succederà nella Soap con le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: è la Vigilia di Natale e Adelaide invita a Villa Guarnieri Ludovica e Marcello. I due sono molto sorpresi di questo invito; non si sarebbero infatti mai aspettati che la contessa aprisse le porte della sua dimora alla loro discussa coppia. Dora ha trovato il coraggio di invitare Nino a passare la cena della Vigilia insieme a lei. La Venere riuscirà a far breccia nel suo cuore e tra i due scoccherà un bacio. Armando passerà il Natale in compagnia di Agnese mentre Vittorio potrà riabbracciare la sua amata nipotina Serena. Salvatore, su consiglio di Roberto, sorprenderà Anna con un regalo per la piccola Irene mentre Ezio chiederà a Veronica di sposarlo!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ludovica e Marcello passano il Natale a Villa Guarnieri

Nella puntata del 24 dicembre 2021 si respirerà aria di festa a Il Paradiso delle Signore. Le Trame della soap per l'episodio della Vigilia ci rivelano che Adelaide farà una grossa sorpresa a Ludovica e Marcello: li inviterà a passare la serata insieme a lei e Umberto a Villa Guarnieri. Per la Brancia e il Barbieri si tratterà di un evento straordinario. Mai avrebbero infatti immaginato di poter essere invitati, come coppia, nella lussuosa dimora dell'integerrima contessa. Stupiti e contenti di questa novità, accetteranno di buon grado di stare con loro. Ma la Di Sant'Erasmo ha in mente qualcosa o si è lasciata trasportare dallo spirito natalizio?

Dora e Nino si baciano ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 dicembre 2021

Lo spirito natalizio regalerà grandi sorprese anche alle Veneri e a una di loro in particolare. Dora ha trovato il coraggio di invitare Nino a passare la cena della Vigilia con lei e le sue amiche. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la serata passerà all'insegna del divertimento e dell'amore. Dora infatti riuscirà a far breccia nel cuore del suo invitato e tra loro scatterà un romantico bacio. Intanto Armando è stato ufficialmente accolto in casa Amato. Lui e Agnese sono finalmente liberi di vivere il loro amore anche davanti a Salvatore e Tina.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvatore stupisce Anna con un regalo a Irene

Salvatore vuole riconquistare Anna e Roberto gli ha dato una mano. Il Landi si è offerto di suggerire al barista un modo per far breccia nel cuore della Imbriani: coccolare sua figlia. Il pubblicitario sa cosa la sua amica teme più al mondo e vuole aiutare sia lei che Salvo a mettere da parte le incomprensioni. E pare che riuscirà nel suo intento. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano infatti che Salvatore stupirà Anna con un regalo per Irene. Si tratterà di una pigotta cucita da Agnese. Intanto Vittorio riabbraccerà Serena mentre Gloria accetterà l'invito da parte delle ragazze e non passerà le feste da sola. Ezio invece, ora finalmente libero, chiederà a Veronica di sposarlo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.