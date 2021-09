Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 settembre 2021: Ludovica sceglie Marcello e lascia il Circolo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 23 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Maria è felicissima di aver ricevuto una lettera da Rocco ma Irene le mette una pulce nell'orecchio: il ragazzo le scrive troppo poco, la cosa è sospetta! Intanto Ludovica è molto delusa dal comportamento di Marcello. Il ragazzo non si è presentato al Circolo mentre lei lo aspettava per la serata di gala. La Brancia, capito di non poter continuare in questa maniera, decide di licenziarsi dal suo ruolo di vice presidentessa. Vittorio invece, molto preoccupato per Gabriella, non vuole che rinvii la partenza per colpa sua e inventerà un escamotage per impedirglielo. Roberto nota invece il grande interesse che Stefania ha per il giornalismo e la sprona a seguire i suoi sogni mentre Adelaide, dopo aver conosciuto Flora, si convince che la ragazza non costituisca alcun pericolo né per lei né per la sua famiglia. Lo comunica così a Umberto, anche lui contento di non doversi preoccupare di questo nuovo e inaspettato arrivo.

Ludovica non ha mai avuto intenzione di lasciarsi intimidire da Adelaide. La Brancia sa bene che la Contessa vuole a ogni costo che lei e Marcello si lascino. La Di Sant'Erasmo non ha mai nascosto di non sopportare la vicinanza di un barista alla sua pupilla e soprattutto all'interno del Circolo ma ora è tempo di finirla. Ludovica ha preso la sua decisione: presentarsi a una serata di gala al braccio del Barbieri. Ma le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza dovrà affrontare un intoppo completamente imprevisto. Marcello non si presenterà alla serata e lei rimarrà sola, delusa, ad aspettarlo. La contessina, capito che il suo amato ha preso questa decisione per evitare inevitabili ritorsioni, prenderà la decisione definitiva. Darà le dimissioni da vice presidentessa e lascerà per sempre il club di cui, ultimamente, non si sente di fare più parte. Ma Adelaide le permetterà di continuare su questa strada, che apre le porte – di nuovo – a Fiorenza Gramini, la sua acerrima nemica?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio in aiuto di Gabriella

A Il Paradiso delle Signore si fa di tutto per trovare un sostituto per Gabriella. La Rossi avrebbe già dovuto essere in viaggio per Parigi. Ha infatti completato con successo la sua ultima collezione ma quando lo stilista che avrebbe dovuto prendere il suo posto non si è presentato a lavoro – rinunciandovi – la ragazza ha deciso di rimanere a Milano ancora per un po'. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Vittorio non sarà per nulla felice di essere la causa di questo ritardo nella partenza. Inventerà quindi un escamotage per lasciare la sua amica e collaboratrice, libera di ricongiungersi con suo marito. E sembrerà proprio riuscire nel suo intento! Intanto Maria riceve una lettera da parte di Rocco. La Puglisi è felice ma Irene la mette in guardia. Secondo lei il ragazzo le scrive troppo poco, deve stare attenta!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Roberto sprona Stefania a seguire i suoi sogni

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che mentre Vittorio inventerà un escamotage per far partire Gabriella e impedirle di rimanere ancora a Milano per lui, Roberto si renderà conto di una passione di Stefania. Il Landi, notando le abilità giornalistiche della Colombo, la spingerà a seguire i suoi sogni. Vuole diventare giornalista? Perché no! Intanto Flora ha fatto una richiesta importante: conoscere Adelaide. L'incontro tra le due non è stato così traumatico come la D' Sant'Erasmo pensava. La giovane Ravasi sembra innocua e non sembra volere niente dalla Contessa e dalla sua famiglia. Per questo Adelaide tornerà a casa e confiderà a Umberto di sentirsi molto sollevata e ora per nulla preoccupata. Ma farà bene? Flora è davvero innocua come si crede?

