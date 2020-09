Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 settembre 2020: Adelaide è in pericolo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della Puntata del 23 settembre 2020. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, una cartolina arriva a Villa Guarnieri e Umberto scopre che Adelaide è in pericolo.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata del 23 settembre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 15.55, a Villa Guarnieri arriva una cartolina firmata da Adelaide e Ravasi, che mostra uno scorcio dell'Arizona. Umberto si accorge però che qualcosa non va e la sera, rigirandola tra le mani, nota uno strano timbro postale. Intanto Vittorio si presenta al Paradiso da solo con Anna e Agnese si offre di aiutarlo. Rocco comincia a pensare di essersi invaghito di Maria e si confronta con Armando, che lo spinge a frequentare di più la ragazza. Federico invece comincia a sospettare che tra Luciano e Clelia sia rinato qualcosa.

Adelaide è in pericolo in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 23 settembre 2020

Umberto è in pena per Adelaide ormai da diverso tempo, tanto quando la Contessa non dà sue notizie. La scoperta che Ravasi ha già una moglie ha messo in allarme il commendatore. Il Guarnieri sta cercando in tutti i modi di ritrovare la sua amata cognata ma i suoi tentativi sono stati inutili sino a ora! Alla villa arriva infatti una cartolina firmata da Adelaide e da Achille, che mostra uno scorcio dell'Arizona ed è sera quando Umberto si accorge di qualcosa di strano nella cartolina. Dal timbro postale qualcosa non quadra... Adelaide è in pericolo!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Rocco innamorato da Maria?

Rocco si sta sempre più affezionando a Maria ma non sa come fare per farglielo capire. Il ragazzo, che si sta dando da fare per prendere la licenza elementare – imparando a leggere e scrivere – si confronta con Armando, che lo incita a frequentare e incoraggiare di più la giovane. Tra Rocco e Marina c'è un duro pregresso: il bell'Amato ha più volte rifiutato la bella Puglisi, per stare dietro a Marina. Ora che la Fiore è partita per inseguire i suoi sogni di successo, Rocco sembra finalmente aprire il suo cuore alla compaesana. Sarà vero amore? Intanto Vittorio si presenza al Paradiso da solo con Anna e Agnese si offre di aiutarlo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Federico sospetta che Luciano e Clelia siano tornati insieme

Una brutta sorpresa attende Federico. Il Cattaneo, convinto che suo padre abbia chiuso la sua relazione con la Calligaris, dopo una frase pronunciata ingenuamente da Carletto, comincia a sospettare che tra suo padre e la capo commessa sia rinato qualcosa. Il ragazzo giura di vederci chiaro nella faccenda.

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 settembre 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.