Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della Puntata del 23 ottobre 2020. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, mentre zia Ernesta comunica di essere stata sfrattata, Vittorio riceve una tragica notizia da sua cognata Beatrice.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 23 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, tutto è pronto per la presentazione della nuova collezione de Il Paradiso. Luciano apprende con orrore che zia Ernesta è stata sfrattata da casa sua ed è quindi costretta – come lui – a rimanere a casa dei Cattaneo ancora per qualche settimana. Intanto è arrivato il giorno dell'elezione della presidentessa del Circolo e Adelaide ha un piano per vincere. Vittorio ha appena salutato Marta e deve già affrontare un altro problema. Alla sua porta bussa Beatrice, sua cognata, con una tragica notizia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: zia Ernesta è stata sfrattata

Luciano ha fatto un grande sacrificio pur di permettere a Silvia di salvare le apparenze e di non rivelare a zia Ernesta i loro problemi matrimoniali. Ma le cose stanno per prendere una piega inaspettata. La zietta comunica ai Cattaneo di aver chiesto ospitalità per un grave motivo: è stata sfrattata dal suo appartamento. La donna dovrà quindi restare ancora qualche settimana a casa Cattaneo e Luciano, di conseguenza, dovrà rimandare ancora una volta il suo trasloco.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide non molla, sarà ancora lei la Presidentessa

Il ritorno di Adelaide al Circolo non è stato indolore. A causa di Ravasi la Contessa ha perso tutto e secondo la mentalità dei soci, non è più in grado di rappresentare il Circolo come una volta. Ma la Di Sant'Erasmo non ha certo intenzione di mollare e di rinunciare al suo titolo e in occasione del giorno delle elezioni, dimostra di avere un piano per vincere e intende andare fino in fondo.

Vittorio con il cuore a pezzi in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 23 ottobre 2020

Marta è appena partita per New York e proprio quando la Guarnieri è in volo verso la Grande Mela, Vittorio riceve delle brutte notizie riguardo la sua famiglia. Alla sua porta si presenta Beatrice, sua cognata. La donna ha una tragica novità da raccontargli: Edoardo, suo fratello, è morto. Vittorio ha il cuore a pezzi ed è successo proprio ora che non può contare sulla presenza di sua moglie. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che questo evento sconvolgerà la vita del direttore del grande magazzino ma il come è ancora da scoprire!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.