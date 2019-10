Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 ottobre 2019: Umberto vende il Paradiso

Anticipazioni TV

Umberto informa Marta e Vittorio di aver intenzione di vendere le sue quote del Paradiso. Nicoletta confusa tra Riccardo e Cesare.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata di mercoledì 23 ottobre 2019, Vittorio sarà grato alle Veneri per l'impegno dimostrato nella ricerca della merce rubata mentre Umberto informerà Marta e suo genero, di aver intenzione di vendere le sue quote del Paradiso. Nicoletta non sa decidere tra Cesare e Riccardo. Ma scopriamo insieme nel dettaglio, le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Umberto vende il Paradiso in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 23 ottobre 2019

Il Paradiso delle Signore è stato vittima di un furto. Vittorio e Marta hanno così rinunciato al loro viaggio di nozze per mettersi al lavoro e recuperare quanto più possibile. Il Conti è molto felice del lavoro svolto dal suo team e vuole fare una sorpresa alle Veneri per ringraziarle dell'impegno dimostrato nel recuperare il vecchio campionario e il resto della merce rubata. Umberto intanto comunica alla figlia e a suo genero di aver intenzione di vendere le sue quote del Paradiso. Riccardo, sentita questa decisione, è pronto ad approfittarne.

Nicoletta in bilico tra Cesare e Riccardo ne Il Paradiso delle Signore

Rocco si è ripreso dallo spavento e sembra essersi liberato dallo spauracchio di Ugo Tagliabue. Al magazzino è intanto arrivato Armando che – diversamente dall'ex capo magazziniere – lega subito con il ragazzo ma ha qualche divergenza con Agnese. Nicoletta è invece confusa! La Cattaneo prova dei sentimenti forti sia per Cesare che per Riccardo e non sa decidersi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1