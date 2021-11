Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 novembre 2021: Maria indaga su Rocco ma l'Amato è sparito!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 23 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Maria teme che Rocco l'abbia dimenticata e abbia un'altra donna. La ragazza prova a contattarlo per avere sue notizie ma scopre che l'Amato ha cambiato alloggio senza dirle nulla. Marco viene a sapere che Gemma è una Venere mentre Armando, piuttosto infastidito, mostra a Stefania un terribile articolo scritto dal Di Sant'Erasmo, che racconta la storia dello sfratto imposto dal padre di Luisa a dei poveri indifesi. Lo scritto però non sembra raccontare i fatti come realmente sono accaduti. Intanto Vittorio vuole fare una sorpresa a Tina. Lui e il suo staff organizzano quindi una cena a casa sua, a cui decide di partecipare anche Salvo che racconta a tutti della sua relazione con Anna.

Maria indaga su Rocco ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 novembre 2021

Maria ha paura, pensa che Rocco abbia un'altra. La ragazza ha infatti visto il fidanzato ritratto in foto con una bellissima donna al suo fianco. La Puglisi teme che il suo amato l'abbia dimenticata ma prima di giungere a conclusioni affrettate, cerca di contattarlo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la poverina non riuscirà nel suo intento. Verrà infatti a sapere che Rocco ha cambiato alloggio e non gliel'ha comunicato. Il ciclista farà così perdere le sue tracce ma sarà davvero deciso a recidere ogni rapporto con la sua Maria o c'è qualche fraintendimento? Intanto Marco incontrerà Gemma al Paradiso e scoprirà che è una delle Veneri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Armando contro Marco di Sant'Erasmo

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Armando comincerà a guardare con sospetto Marco. Il Ferraris leggerà infatti un articolo scritto dal Di Sant'Erasmo, in cui il nipote di Adelaide racconta – in modo non esatto – lo sfratto imposto a dei poveretti dal padre di Luisa. Sconvolto da quanto appena letto, il capo magazziniere ne parlerà con Stefania. La Colombo comincerà anche lei a guardare con occhi diversi il nuovo arrivato. Questo sarà un ulteriore motivo di frizione con Gemma, ormai completamente invaghita del bel contessino.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvatore confessa di amare Anna

Vittorio ha preso a cuore le vicende di Tina e di tutta la sua famiglia. Consapevole che la sua amica è molto spaventata dall'operazione, decide di farle una sorpresa. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Conti chiederà aiuto a tutto il suo staff, pronto a dargli sempre una mano. Il direttore del grande magazzino organizzerà una cena a casa sua, a cui parteciperà anche Salvatore. Il barista approfitterà dell'occasione per rivelare a tutti del suo amore con Anna, con la quale le cose stanno andando a gonfie vele. I due sono infatti in procinto di partire insieme per andare a trovare la figlia della Imbriani.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.