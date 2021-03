Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 marzo 2021: Fiorenza pronta a tradire Dante per distruggere Adelaide...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 23 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, è in arrivo il compleanno di Stefania. Anna, Irene e Maria pensano a farle un regalo e coinvolgono le altre Veneri e Gabriella, nella scelta di un qualcosa di adatto per la Columbo. Umberto ha brutte notizie per Cosimo. I loro affari sono naufragati e il Bergamini rischia la bancarotta. Giuseppe continua a portare avanti il suo piano e Girolamo gli fa da intermediario. Fiorenza, scoperta la verità su Dante e Marta, vorrebbe usare questa notizia per prendersi una rivincita su Adelaide. Ma lo farà davvero?

Fiorenza pronta a tradire Dante per distruggere Adelaide, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 23 marzo 2021

Dante ha confessato: è tornato per Marta! Il Romagnoli ha dovuto raccontare tutta la verità a sua cugina, desiderosa da sempre di scoprire il suo segreto. La scoperta è una notizia bomba. Fiorenza ha finalmente trovato un modo per ricattare Adelaide. È da tempo che la Gramini vuole mettere in cattiva luce la Di Sant'Erasmo. Sono anni che la loro rivalità cresce a dismisura e il suo ritorno dagli Stati Uniti non ha fatto che acuire il contrasto. Con questa “bella” novità, la vice direttrice del Circolo è sicura di mettere la contessa in un angolo. Spifferare che Marta, la sua adorata nipote, ha tradito suo marito, si rivelerà di sicuro una carta vincente. Ma significherebbe anche tradire suo cugino e mettere pure lui alla berlina. Per Fiorenza si aprono due diverse possibilità e chissà che non decida di mettere da parte il suo astio per amore della sua famiglia. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la sua scelta ricadrà sull'opzione di ricattare la sua nemica!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Un compleanno in arrivo a Il Paradiso

Si avvicina il compleanno di Stefania. Per la ragazza è il primo passato a Milano e senza la compagnia di zia Ernesta. Per lei è cominciata una nuova vita, piena di cose da scoprire. Libera dalla dipendenza da sua zia, la Columbo si è trasferita a casa di Anna, Irene e Maria e con le ragazze si trova benissimo. Le sue tre nuove coinquiline decidono di farle un regalo e coinvolgono sia le altre Veneri che Gabriella. Tutte vogliono che sia un giorno davvero dolce e divertente e sperano di riuscire a comprarle qualcosa di veramente gradito. La cosa non si fermerà qui. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Irene penserà di organizzare una bella festa per la sua nuova e cara amica.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Cosimo sull'orlo della bancarotta

Brutte notizie in arrivo per Cosimo. I timori di Umberto si rivelano purtroppo veri. L'affare degli appalti è ufficialmente saltato. I soldi investiti dal Bergamini sono completamente perduti. Per il ragazzo è una notizia difficile da digerire. La sua azienda ne risentirà pesantemente, così come la sua vita personale. A corto di denaro e impossibilitato a chiedere altri finanziamenti, il giovane marito di Gabriella cercherà l'aiuto di Vittorio e Federico. Ma né il Conti né il Cattaneo riusciranno a salvarlo dall'orrore della bancarotta. Per Cosimo sarà molto difficile raccontare la verità a sua moglie, spaventato dalla possibilità che lei cambi idea su di lui. Intanto Giuseppe si è messo nei guai. L'Amato è pronto a mettere a segno il suo piano e Giacomo, consigliere fraudolento, gli farà da intermediario. Per Agnese si prevede un periodo davvero duro da affrontare.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.