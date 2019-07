Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 luglio 2019: Agnese fa fuggire Elena da casa Amato

Anticipazioni TV

Elena è costretta a lasciare casa Amato e a trovare rifugio dalle sue amiche. Nicoletta dà una seconda possibilità a Riccardo ma Gabriella la mette in guardia.

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 23 luglio 2019, Elena continua ad avere dei problemi con Agnese ed è quindi costretta a cercare rifugio a casa di Gabriella e Roberta. Nicoletta si riavvicina a Riccardo e cerca di tenerlo nascosto a suo padre Luciano. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.40.

Elena cerca conforto in Gabriella e Roberta in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 23 luglio 2019

A casa Amato si respira un clima teso. Elena e Agnese sembrano non trovare un punto di incontro e la ragazza teme che la suocera non riuscirà mai ad accettare la sua presenza. Un rapporto così negativo che rischia di mettere a rischio l’amore tra Antonio e la sua fidanzata, proprio ora che finalmente i due giovani hanno realizzato il loro sogno di vivere insieme a Milano. La situazione diventa insostenibile quando Agnese non riesce più a nascondere il suo desiderio di escludere la ragazza dalla sua famiglia. Elena è così costretta a cercare rifugio da Gabriella e Roberta, desiderosa di trovare un po' di pace.

Nicoletta di riavvicina a Riccardo ne Il Paradiso delle Signore

Nicoletta ha deciso di dare a Riccardo una seconda possibilità e ha ripreso i contatti con lui, pur non rivelando nulla al padre Luciano e facendo il gioco di Silvia. Il loro riavvicinamento preoccupa moltissimo Roberta, che cerca di mettere in guardia l’amica dal Guarnieri, preoccupata che il ragazzo possa farla soffrire ancora una volta. La Guarnieri sembra però decisa a fare di testa sua. Quando poi Riccardo le fa un regalo molto significativo, la Cattaneo si convince di avere preso la giusta decisione. Ma sarà davvero così o finirà nuovamente con il cuore spezzato?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1