Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 dicembre 2020: Marta spezza il cuore a Vittorio...

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore del 23 dicembre 2020. Nell'episodio in onda su Rai1, Marta ha una brutta notizia da dare a Vittorio. Intanto Beatrice si licenzia dal Circolo.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 23 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Maria è in partenza per la Sicilia ma prima di lasciare Milano prepara dei manicaretti per Rocco e Salvatore per la Vigilia di Natale. Beatrice decide di licenziarsi dal Circolo, dopo aver assistito a un battibecco tra i suoi figli e il personale del club. Umberto intanto ha comprato un regalo per Federico e prega Vittorio di consegnarglielo. Il Conti si prepara a festeggiare le feste insieme alla sua famiglia ma una telefonata di Marta cambia tutte le carte in tavola.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria in partenza per la Sicilia ma prima ha una sorpresa per Rocco

Per le feste di Natale, Maria tornerà in Sicilia. Si tratterà di pochi giorni ma per stare con la sua famiglia. La ragazza sente già la mancanza di Rocco. Scoperto che i ragazzi saranno soli per la Vigilia di Natale – Agnese è partita con Giuseppe – la giovane sartina decide di preparare dei manicaretti per l'Amato e per suo cugino Salvatore. Si metterà quindi subito all'opera e il risultato sarà talmente fantastico che, come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, qualcuno finirà tutto prima dell'arrivo della festa.

Marta sconvolge Vittorio in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 23 dicembre 2020

Beatrice ha deciso di non accettare l'offerta di Adelaide e Vittorio ha affrontato al Contessa, furioso con lei per aver tentato di liberarsi di sua cognata e dei suoi nipoti. Il Conti ha deciso di passare le feste con Marta, Beatrice e i suoi figli e non cambierà idea. E non lo farà neanche Beatrice. Anzi la vedova Conti, dopo aver assistito a un diverbio tra i suoi figli e il personale del Circolo, decide di licenziarsi. Intanto Marta ha una brutta notizia da dare a suo marito. A causa di una tempesta, i voli da New York sono stati sospesi e lei non potrà far ritorno in tempo per il Natale. Una novità terribile per Vittorio e che, secondo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, creerà enormi disagi e darà origine a una serie di equivoci.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto compra un regalo per Federico

Luciano ha in mente un bel regalo per Carletto. Il ragioniere si consulta con Federico per sapere cosa suo figlio ne pensi, senza sapere che a Villa Guarnieri, Umberto ha in mente una sorpresa per il suo ultimogenito. Il Commendatore ha comprato un regalo per Federico e prega Vittorio di fare da tramite per consegnarglielo. Intanto a Il Paradiso delle Signore è in arrivo Babbo Natale. Serena e Carletto sono pronti a trasformarsi nei suoi elfi.

