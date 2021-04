Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 aprile 2021: Giuseppe rivela ad Agnese un terribile segreto. Ecco quale

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 23 aprile 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Giuseppe confessa alla moglie una terribile verità.

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 23 aprile 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Giuseppe rivela ad Agnese di non essere in grado di restituire il denaro prestatogli da Salvatore. La sarta è furiosa con suo marito e il loro rapporto finisce per incrinarsi. Ludovica è felice per la sua elezione a vicepresidentessa del Circolo e vuole condividere questo bel momento con Marcello. Il ragazzo è però tormentato. È venuto a sapere infatti che le persone coinvolte con il Mantovano stanno avendo grossi problemi con la polizia. Vittorio e Marta sono sempre più distanti. Il loro confronto al Paradiso non è purtroppo risolutivo anzi sembra che non ci sia più alcuna possibilità di salvare il loro matrimonio. È crisi!

Giuseppe confessa ad Agnese un terribile segreto, ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 23 aprile 2021

Nelle trame della soap si torna a parlare della famiglia Amato e delle vicende legate ai loschi traffici dell'Amato senior. Giuseppe ha chiesto un prestito a Salvatore per poter avere denaro contante e mettere in piedi la truffa ben orchestrata da Girolamo. Ma le cose non stanno andando come previsto e il siciliano deve fare i conti con una dura realtà: ha fatto perdere a suo figlio un'ingente somma di denaro. Le bugie hanno le gambe corte e il magazziniere è costretto a rivelare ad Agnese questa tremenda verità. La sarta è sconvolta! Lei e Salvatore sono caduti nuovamente in trappola. La donna è furiosa ed è ormai chiaro che tutti i buoni propositi di salvare il matrimonio sono destinati a lasciare il posto al risentimento. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Agnese troverà conforto di nuovo tra le braccia di Armando, l'uomo che – con immenso amore – la sta ancora aspettando.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ludovica e Marcello, un amore in pericolo

Ludovica ha ottenuto finalmente il riconoscimento che sognava da tempo. Con l'aiuto di Adelaide è stata eletta nuova presidentessa del Circolo. La Brancia è felicissima e vorrebbe condividere questa sua scalata al successo con Marcello. I due sono sempre più uniti ed è ormai chiaro che il loro rapporto – nato per caso e forse solo per attrazione reciproca – stia diventando qualcosa di molto più serio. Ma il Barbieri non sembra destinato a godersi il momento. Il ragazzo ha infatti scoperto che per chiunque sia stato coinvolto nei loschi traffici de Il Mantovano, non si sta mettendo per nulla bene.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio e Marta a un punto di non ritorno

Se la storia d'amore tra Ludovica e Marcello va a gonfie vele – eccezione fatta per il Mantovano – tra Vittorio e Marta stavolta non si vede la luce. Dopo un'apparente schiarita, il Conti ha spiazzato la moglie con una brutta notizia: non si sente ancora pronto a tornare a lavoro con lei. La Guarnieri ha accusato il colpo e ovviamente Dante è pronto ad approfittare dell'occasione. Ed è proprio la presenza del Romagnoli a mettere Vittorio in agitazione. La complicità che ha visto tra lui e la sua consorte lo ha messo sull'attenti. Per i coniugi Conti sembra quindi tutto finito e nemmeno il loro ennesimo confronto – faccia a faccia tra le mura de Il Paradiso – sembra riuscire a risolvere la situazione.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 19 al 23 aprile 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.