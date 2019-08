Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 agosto 2019: Lisa sfila per il Paradiso Market al posto di Gabriella

Anticipazioni TV

Gabriella non vuole sfilare in biancheria intima e Vittorio la sostituisce con Lisa. Oscar rivela a Silvia la sua vera identità.

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore di venerdì 23 agosto 2019, Gabriella non vuole posare in biancheria intima e Vittorio chiede a Lisa di sostituirla. Luciano cerca di proteggere Clelia da Oscar. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Lisa sostituisce Gabriella nella sfilata in intimo in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 23 agosto 2019

Al Paradiso delle Signore è tutto pronto per l'uscita del catalogo del Paradiso Market ma la modella di punta, Gabriella, sembra avere qualche problema. La Venere ha vinto la sfida per diventare il nuovo volto del Paradiso Market. Purtroppo però c'è un inconveniente. Per la copertina del catalogo è previsto che lei posi in biancheria intima ma la ragazza si sente talmente a disagio, da confidare alla sua amica Roberta di voler rinunciare al suo ruolo. Vittorio ha però già la soluzione: sarà la bella Lisa Conterno poserà al suo posto. La venditrice ha però una confessione da fare al Conti, che non potrà rimanere impassibile davanti a una sconvolgente notizia.

Oscar rivela a Silvia di essere il marito di Clelia ne Il Paradiso delle Signore

Luciano, preoccupato per quanto accaduto al Paradiso, cerca di proteggere Clelia. La Calligaris ha avuto una crisi di nervi a causa della presenza assillante di suo marito Oscar, che purtroppo rivelerà a Silvia la sua vera identità. Cosa succederà ora che la signora Cattaneo è a conoscenza della verità? La capo commessa riuscirà mai a liberarsi dalla presenza di quest'uomo che le incute così tanta paura? Intanto a Tina viene proposto di cantare al Circolo per la serata di San Valentino. Finalmente una buona occasione per far conoscere la sua bella voce anche all'alta società.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 19 al 23 agosto 2019