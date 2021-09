Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 settembre 2021: Flora ha una richiesta. Vuole conoscere Adelaide!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 22 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Umberto e Adelaide sono molto tesi. La figlia di Ravasi è in città e non si capisce cosa voglia. Il Guarnieri decide così di indagare e di incontrare personalmente la ragazza. Intanto al Paradiso, Gabriella deve rimandare la sua partenza. Il sostituto trovato da Vittorio ha rinunciato al suo posto e la Rossi – la cui collezione è già un successo nonostante sia appena uscita - pensa di rimanere ancora un po' nel grande magazzino, per dare una mano al Conti. Dopo aver incontrato Umberto, Flora decide di chiedere al Commendatore di poter conoscere Adelaide, la donna che per ultima ha passato del tempo con suo padre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto e Adelaide spaventati da Flora

Flora è a Milano. La figlia di Ravasi ha appena varcato le porte non solo de Il Paradiso ma anche dell'esclusivo Circolo di cui Adelaide è la fiera presidentessa. Le voci del suo arrivo in città si sono sparse molto velocemente e Umberto non ha gradito la cosa. Il Guarnieri è sospettoso. Perché la ragazza è là? Vuole qualcosa dalla sua amata contessa? Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Commendatore, preoccupato, si deciderà a raggiungerla al club, curioso di vederla di persona e perché no, per di conoscerla. Solo studiandola da vicino si renderà conto se costituisce o meno una minaccia per la sua famiglia, appena uscita dal trambusto per la morte – ormai accertata e archiviata come incidente - di Achille. E il loro incontro riserverà grosse sorprese!

Flora vuole incontrare Adelaide ne Il Paradiso delle Signore del 22 settembre 2021

Il giallo sulla sparizione di Ravasi ha tenuto banco per tutta la quinta stagione de Il Paradiso delle Signore. Ora abbiamo la certezza della morte di Achille, il cui caso è stato archiviato come incidente. E Adelaide e Umberto hanno potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo... almeno per poco! A Milano è infatti giunta Flora, la figlia illegittima di Ravasi, arrivata in città per ereditare una grossa somma di denaro del padre e per leggere una lettera molto importante. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza, dopo aver incontrato Umberto, chiederà al Guarnieri di poter incontrare Adelaide. In effetti la Contessa è l'ultima persona ad aver visto e aver passato del tempo con il Ravasi. È quindi molto incuriosita di conoscerla ma ci chiediamo se non abbia qualche altro scopo in mente. Ma soprattutto qual è il contenuto della lettera? C'è qualche informazione scottante sulla Di Sant'Erasmo o sul Commendatore? Lo scopriremo presto!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gabriella costretta a rimandare la partenza

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Gabriella sarà costretta a rimandare la sua partenza. La Rossi aveva deciso di non partire con Cosimo per portare a termine la sua collezione e non lasciare Vittorio in difficoltà. Ma ora che i suoi nuovi modelli sono pronti, in vetrina e hanno già ottenuto un grande successo, è pronta a raggiungere il marito. Ma purtroppo chi avrebbe dovuto sostituirla ha dato forfait. Lo stilista, suo sostituto, ha deciso di rinunciare al suo posto. Il Conti sarà davvero senza parole ma Gabriella prenderà in mano la situazione, assicurandogli che non lascerà Milano prima che al Paradiso non si sia ritrovato l'equilibrio.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.