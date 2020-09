Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 settembre 2020: Marcello deluso da Roberta. E' la fine?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della Puntata del 22 settembre 2020. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Marcello è deluso da Roberta che ha accettato l'invito di Federico all'Expo mentre Ludovica teme di essere scoperta.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per la puntata di martedì 22 settembre 2020, in onda eccezionalmente alle 14.00, per il cambio di orario della soap per lasciare spazio allo Speciale sulle Elezioni Amministrative 2020. Nelle trame dell'episodio, le Veneri ripensano con nostalgia ad Angela, appena partita per l'Australia. Clelia le rassicura che presto arriverà una valida sostituta mentre Salvatore cerca di consolare Marcello, che si sente solo senza sua sorella. Ludovica intanto, alla prova dell'abito, rischia che Agnese e Gabriella scoprano che non è incinta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: L'addio di Angela gela il Paradiso

L'addio di Angela ha portato grande tristezza al Paradiso delle Signore. La ragazza ha scelto di seguire suo figlio e la sua nuova famiglia, in Australia. Un duro colpo sia per Roberta e Gabriella che per Marcello, triste per la partenza della sua sorellina e deluso da Roberta, che ha accettato di andare all'Expo con Federico. Per fortuna il giovane Barbieri può contare sull'aiuto di Salvatore, pronto a fargli tornare il sorriso. Al Paradiso invece, tocca a Clelia rassicurare le belle commesse. La Calligaris consola le Veneri, dicendo loro che presto troverà una valida sostituta di Angela.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello deluso da Roberta

In cuor suo Marcello era sicuro che con Roberta fosse finalmente cosa fatta. Purtroppo il ritorno di Federico ha ribaltato tutta la situazione. La Pellegrino è infatti sempre più confusa: da una parte vorrebbe lasciarsi andare tra le braccia del Barbieri e dall'altra non può non ammettere di provare ancora qualcosa per il Cattaneo. Per questo motivo ha accettato i biglietti che Federico è riuscito a procurarsi per l'Expo '61, creando però in Marcello un mix esplosivo di gelosia e risentimento.

Ludovica teme di essere scoperta in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 22 settembre 2020

Il giorno tanto atteso da Ludovica sta per arrivare. Riccardo ha deciso che la sposerà ma solo dopo aver scoperto che lei è incinta e che il bambino è suo. Si tratta però di un vile inganno di cui la Brancia si è servita per incastrare il Guarnieri e ottenere quello che da tempo voleva. Ora però Ludovica teme che la sua bugia venga allo scoperto. Alla prova dell'abito da sposa, rischia infatti che sia Agnese che Gabriella scoprano che non sta portando avanti nessuna gravidanza. Il suo ventre è infatti fin troppo piatto.

