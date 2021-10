Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 ottobre 2021: Tina non ha scampo. Deve operarsi!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 22 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Tina ha ceduto alle richieste di Vittorio e ha deciso di esibirsi al Circolo. Ma lo sforzo fatto durante la serata le è fatale. La ragazza sente la gola bruciarle e si reca dal medico. La diagnosi è impietosa: l'unica soluzione è l'intervento chirurgico. La bella Amato è disperata e decide di rivelare il suo segreto a Vittorio. Durante l'accorata telefonata, la cantante confida al Conti non solo tutto sulla sua salute ma anche che il suo matrimonio con Sandro è purtroppo naufragato. Intanto Armando ritrova Gloria. La Moreau vorrebbe lasciare Milano per sempre ma il Ferraris le propone una soluzione che potrebbe impedirle di non rivedere più sua figlia Stefania. Flora invece presenta finalmente la nuova linea per la prossima collezione. Tutto questo grazie all'aiuto di Maria e Agnese.

Tina ha ceduto alle richieste di Vittorio e ha accettato di esibirsi al Circolo. Ma la decisione le si ritorcerà contro. Dopo la serata infatti comincerà ad avere un doloroso bruciore in gola. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza chiederà immediatamente un consulto al medico che la ha in cura. Il dottore le rivelerà che purtroppo, a causa dello sforzo, la situazione è peggiorata. Ora la sua unica speranza è quella di sottoporsi al delicato intervento chirurgico di cui le aveva già parlato. L'Amato terrorizzata e in lacrime, chiamerà Vittorio. È ora che il Conti sappia cosa le sta succedendo. Più tardi, quando il direttore de Il Paradiso la troverà a vagare disperata per strada, Tina gli dirà anche che il suo matrimonio con Sandro è purtroppo naufragato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Armando convince Gloria a non andarsene da Milano

Gloria è sparita e Armando si è subito messo all'opera per cercarla. Dopo vari tentativi e dopo aver chiesto aiuto persino a Don Saverio – con cui non corre buon sangue – le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Ferraris troverà finalmente la Moreau. La capocommessa è distrutta e rivelerà al suo amico di non essere pronta ad affrontare Ezio. Il Colombo sta per rifarsi una famiglia, è felice e lei non intende guastare la sua felicità con un suo ritorno. Armando non sarà però per nulla d'accordo con lei. Gloria deve affrontare le sue paure e lui ha in mente un'idea che potrebbe convincerla a lasciare andare i suoi propositi di fuga. Di che cosa si tratterà? Che cosa ha escogitato il buon capo magazziniere?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora presenta la nuova collezione de Il Paradiso

Flora sembra aver superato i suoi problemi creativi. Dopo un'iniziale incertezza, la Gentile Ravasi ha trovato la soluzione per rendere Vittorio soddisfatto del suo lavoro. Vestiti i panni, per un giorno, di una Venere, ha scoperto i desideri delle clienti e finalmente ha trovato un'idea per la nuova collezione. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza, con l'aiuto di Agnese e Maria, riuscirà a presentarla – completa – al Conti. Vittorio sarà felice del suo lavoro?

