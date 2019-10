Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 ottobre 2019: Una rapina al Paradiso delle Signore

Anticipazioni TV

Il Paradiso è scosso da una rapina. Rocco è stato aggredito e i Carabinieri sospettano del capo magazziniere, Ugo Tagliabue.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore, una rapina scuote il grande magazzino. Rocco è stato aggredito e Luciano lo porta a deporre dai carabinieri. Marta e Vittorio rinunciano al loro viaggio di nozze ma il Conti ha un piano per affrontare l'emergenza. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Una rapina al Paradiso in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 22 ottobre 2019

Una tranquilla giornata milanese viene scossa da una notizia: Il Paradiso delle Signore è stato rapinato. Rocco è stato aggredito ed è molto spaventato; Luciano è corso al grande magazzino e ha prestato i primi soccorsi all'Amato. Il Cattaneo accompagna il ragazzo prima da sua zia Agnese e poi a deporre dai Carabinieri, che sospettano immediatamente della colpevolezza del capo magazziniere Ugo Tagliabue. Chiunque sia stato il danno economico è ingente e Vittorio deve correre ai ripari.

Vittorio e Marta rinunciano al viaggio di nozze ne Il Paradiso delle Signore

Marta e Vittorio si sono appena sposati e ora il loro viaggio di nozze deve essere rimandato. La rapina al Paradiso è un problema molto grosso da risolvere e i neo – sposi decidono di dedicarsi prima a questo e poi alle questioni personali. Le Veneri sono sconcertate. Non avrebbero voluto che i loro amici rinunciassero al loro sogno ma Vittorio le stupisce: ha già un piano per affrontare l'emergenza. Cosa avrà in mente?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 ottobre 2019

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1