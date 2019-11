Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 novembre 2019: Riccardo investe Angela

Anticipazioni TV

Riccardo, scosso dalle immagini di Nicoletta nel carosello, perde la testa e investe la povera Angela.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 22 novembre 2019, Angela non sa se restituire o meno la lettera che ha trovato a Riccardo mentre Marcello intercetta una telefonata di Federico a Roberta. Riccardo, in preda al dolore dopo la visione del carosello, fa un gesto molto pericoloso e coinvolge la povera Angela. Ma vediamo insieme le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Marcello e Federico a confronto...telefonico nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 22 novembre 2019

Riccardo sta per tornare dalla Liguria e in sua assenza, Angela ha scoperto le debolezze del Guarnieri. Ha infatti trovato la lettera che il giovane ha scritto, disperato, dopo la mancata fuga con Nicoletta. La barista è molto combattuta. Non sa infatti se sia opportuno restituirla al ragazzo oppure tacere su quanto ha scoperto. Intanto suo fratello Marcello, in caffetteria, intercetta una telefonata di Federico a Roberta e scambia con il suo “rivale in amore” alcune parole. La corsa al posto vacante al Paradiso si è conclusa con la vittoria di Patrizia Vega, su Maria. Vittorio però scopre che la sua nuova venere nasconde qualcosa e prende una decisione inaspettata.

Il Paradiso delle Signore: Riccardo investe Angela

Vittorio e Marta sono molto soddisfatti del lavoro svolto dalle Veneri. Il Conti ha deciso di fare a tutte un regalo: proiettare al Paradiso il carosello. Quello che però Vittorio non può sapere è che questo dono farà soffrire Riccardo. Il Guarnieri, appena tornato dal suo viaggio, rivede infatti Nicoletta ripresa in casa Cattaneo con Cesare e Margherita. La sua ferita, ancora aperta, torna a sanguinare e stavolta il ragazzo perde la testa. Si spinge così a un gesto in cui rimane coinvolta Angela: Riccardo la investe!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.