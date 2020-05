Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 maggio 2020, in replica: Marcello subisce una violenta aggressione

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni puntata del 22 maggio 2020, ecco cosa succede nelle Trame dell'episodio di domani: Marcello viene violentemente picchiato mentre Riccardo tradisce Vittorio

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di domani - venerdì 22 maggio 2020 - Marcello subisce una violenta aggressione dallo stesso uomo che ha scippato Angela la sera prima. Vittorio intanto scopre che Riccardo ha agito alle sue pallee ha preparato un contratto in esclusiva con Cosimo a sua insaputa. Il Conti va su tutte le furie. Il cognato non doveva permettersi di prendere delle decisioni senza prima consultarlo. Ma vediamo insieme nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Marcello violentemente picchiato ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni del 22 maggio 2020

Momenti di tensione a casa Barbieri. La bella Angela è stata aggredita in strada e accusa suo fratello di esserne responsabile. La cameriera è infatti convinta che l'uomo che l'ha scippata, volesse vendicarsi di lui. Il ragazzo è infatti solito mettersi nei guai e frequentare bische clandestine ed evidentemente, in una di queste serate di bagordi, ha finito per infastidire qualcuno. Marcello è furioso e promette alla sua sorellina di risolvere la situazione quanto prima. Purtroppo per lui finirà per venire violentemente malmentato. Malconcio e visibilmente scosso, viene soccorso da Roberta, che trovandolo in quelle condizioni si offre di medicarlo e di portarlo al sicuro in caffetteria.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Riccardo pugnala alle spalle Vittorio

La mattina al Paradiso è piena di spunti artistici per le Veneri e per le stiliste ufficiali, impegnate nei preparativi per girare il filmato pubblicitario del Paradiso. Ma un commento di Agnese, alla presenza di Marta oltre che di Gabriella, fa aprire una discussione sulla difficoltà delle donne di conciliare lavoro e casa. Vittorio intanto scopre che Riccardo, ormai padrone delle quote Guarnieri del grande magazzino, ha firmato un contratto in esclusiva con Cosimo all'insaputa sua e del ragionier Luciano. Il Conti va su tutte le furie! Suo cognato doveva avvertirlo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Riccardo vuole l'annullamento del matrimonio di Nicoletta

Marta e Vittorio hanno scoperto la tresca di Nicoletta e Riccardo. I due non sanno come comportarsi e sono preoccupati per i ragazzi. Sanno infatti che stanno per mettersi nei guai. Non solo infatti Cesare ha scoperto il tradimento di Nicoletta ma Riccardo ha intenzione di farle ottenere l'annullamento del matrimonio. Grazie all'intervento di Cosimo - che conosce l'Arcivescovo - il Guarnieri sembra aver trovato la soluzione a tutti i guai della Cattaneo ma purtroppo le cose, non sembrano andare come previsto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.