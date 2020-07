Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 luglio 2020: Adelaide si vendica di Umberto...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore del 22 luglio 2020. Ecco cosa succederà nell'Episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per l'episodio del 22 luglio 2020. Nelle trame della puntata della soap, in onda su Rai1 alle 15.40, Silvia confessa a Luciano di aver messo al corrente Roberta delle reali condizioni di salute di Federico mentre Vittorio e Riccardo cercano di consolare Marta che ha perso il bambino. Adelaide si vendica di Umberto proprio quando Flavia sta per affidare al Guarnieri la gestione del suo patrimonio.

Marta distrutta dall'aborto in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 22 luglio 2020

Il sogno di Marta si infrange. Purtroppo il malore avuto in casa le ha strappato via il suo grande desiderio. Vittorio non ha potuto fare nulla per evitare che sua moglie soffrisse così tanto e ora ha intenzione di darle tutto il suo supporto per farla stare meglio. Circondata dall'affetto della famiglia, Riccardo per primo, e da quello delle Veneri, la bella Guarnieri forse riuscirà a superare questo triste momento... anche se non sarà sicuramente facile.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Roberta scopre la verità su Federico

Non è solo Marta a dover affrontare un periodo difficile. Come lei anche Federico soffre moltissimo nonostante non sia ancora al corrente della verità sulle sue condizioni di salute. Silvia confessa a Luciano di aver rivelato a Roberta la verità sul loro figlio e il Cattaneo comincia a credere che la ragazza si senta intrappolata in una situazione più grande di lei. In effetti la Pellegrino si è accorta di non amare più il fidanzato ma ha deciso di stagli comunque accanto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: La vendetta di Adelaide

Il doppio gioco di Umberto avrà vita molto breve. Adelaide ha scoperto che suo cognato ha una relazione con Flavia e se inizialmente ha deciso di non rivelare nulla a nessuno, ora ha intenzione di prendersi la sua vendetta. Già una volta Umberto l'ha fatta soffrire e stavolta non ha nessuna intenzione di permettergli di nuovo di ferirla. E si prenderà il suo riscatto proprio nel momento in cui Flavia ha deciso di affidare ufficialmente la gestione del suo patrimonio.

