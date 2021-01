Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 gennaio 2021, Doppia Puntata: Vittorio in crisi con Marta...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la doppia puntata del 22 gennaio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Rai1, Vittorio non sa cosa rispondere alla lettera di Marta. C'è aria di crisi!

Doppio appuntamento con Il Paradiso delle Signore. Scopriamo le Anticipazioni delle puntate del 22 gennaio 2021. Nelle Trame degli episodi in onda eccezionalmente a partire dalle 15.30 su Rai1, Gabriella rivela a Laura di aver baciato Salvatore mentre Armando, avvertito da Rocco, corre dall'Amato per convincerlo a tornare a casa. Clelia finalmente ricompare e ha grandi notizie per Luciano: è incinta. Beatrice invece scopre che Marta non potrà avere figli mentre Vittorio, confuso, non sa cosa rispondere alla lettera di Marta. Umberto è costretto a cedere ai ricatti di Arturo ma prima che la loro alleanza possa essere suggellata, il Bergamini accusa un malore e muore tra le braccia di uno sconvolto Cosimo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Clelia comunica a Luciano di essere incinta

Luciano è in ansia! Non ha notizie di Clelia da troppo tempo e comincia a pensare che le sia successo qualcosa. La Calligaris ha preso un permesso di lavoro per andare a ritirare le analisi prescrittele dal medico. La sua assenza però si protrae più del dovuto facendo presagire che ci siano notizie molto scottanti. E in effetti è proprio così. La capo commessa, al suo ritorno dal compagno, lo informa di essere incinta. È una novità che lascia di stucco il buon Cattaneo, felice e preoccupato allo stesso tempo, di diventare di nuovo padre. Intanto Gabriella, ancora stordita da quanto successo in caffetteria, confessa a Laura che tra lei e Salvatore c'è stato un bacio. Per la Parisi sarà un duro colpo!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Armando al salvataggio di Salvatore

Mentre Gabriella affronta i suoi sensi di colpa e si confida con Laura, Salvatore non ha nessuna intenzione di tornare a casa. Non vuole rivedere suo padre e non intende certo essere umiliato come già è successo. Rocco è preoccupato per il suo cugino che non è rientrato a casa per la notte. Decide così di confidarsi con Armando, raccontandogli del brutto litigio della sera prima. Il capo magazziniere decide di intervenire. Con sagge parole e con il suo piglio sempre più paterno nei confronti del giovane Amato, il buon Ferraris riuscirà a convincere il giovane a tornare da Agnese. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che dopo la discussione con Armando, Salvatore sfiderà la sorte e chiederà a Gabriella di incontrarsi in caffetteria per finire il loro “discorso”.

Vittorio in crisi con Marta in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 22 gennaio 2021

Vittorio e Beatrice sono ormai una famiglia. È indubbio che tra i due ci sia del tenero anche se hanno deciso di dimenticare il passato. La Conti però continua a fantasticare una vita a fianco di suo cognato e quando scopre che Marta non potrà mai avere dei figli, le si illumina il viso. Questo particolare potrebbe cambiare le carte in tavola. Se fosse davvero vero che Pietro è figlio di Vittorio, per la Guarnieri le cose si metterebbero davvero male. E in effetti qualcosa sta già succedendo. Il buon Conti non riesce a rispondere come si deve alla lettera di sua moglie. Sembra non trovare la parole adatte. Che sia aria di crisi tra Vittorio e Marta? Lo scopriremo molto presto, visto che il ritorno della ragazza è imminente.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Arturo Bergamini muore

Umberto si è cacciato nuovamente nei guai e stavolta per colpa del Bergamini. Nonostante gli avvertimenti di Adelaide, sempre allerta per le questioni finanziarie della sua famiglia, il Guarnieri ha escluso Arturo da un grosso affare, per poi immediatamente pentirsene e cedere ai ricatti dell'amico. E proprio in virtù di questo nuovo retroscena, i due uomini sono pronti a suggellare la loro partnership con una cena. Durante la serata però, Arturo accusa un malore. L'uomo si accascia a terra e muore tra le braccia di Cosimo. Il ragazzo, sconvolto, ora dovrà affrontare da solo il futuro dell'azienda di famiglia. Intanto Rocco, Pietro e Armando sono pronti per la foto ufficiale del team ciclistico del Paradiso e per la loro prima gara!

