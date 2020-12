Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 dicembre 2020: Vittorio contro Adelaide. Ecco perché...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore del 22 dicembre 2020. Nell'episodio in onda su Rai1, Vittorio è furioso contro Adelaide. La Contessa l'ha combinata davvero grossa.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 22 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Salvatore e Laura sono molto in pena per Marcello, inconsolabile per la fine della sua relazione con Roberta. Il ragazzo trova consolazione in Ludovica mentre Beatrice rifiuta l'offerta di Adelaide e decide di rimanere a Milano. La Contessa è furiosa! Luciano cerca di convincere Federico a passare almeno il pranzo del venticinque insieme a sua madre mentre Vittorio, che ha scoperto dell'offerta di Adelaide a sua cognata, affronta la Di Sant'Erasmo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello preoccupa Salvatore e Laura

Roberta ha detto addio a Milano e al Paradiso delle Signore. Marcello l'ha tradita e la ragazza non aveva intenzione di rimandare la sua partenza a Bologna. Il Barbieri ha fatto di tutto per allontanare la sua amata da lui e dal pericolo del Mantovano ed è dovuto ricorrere a un terribile stratagemma per riuscirci. Ora però che la Pellegrino è lontana da lui, il giovane barista soffre enormemente e sembra che solo Ludovica – sua inconsapevole complice – riesca a sostenerlo. Salvatore e Laura sono molto preoccupati per lui e vorrebbero fare qualcosa per aiutarlo. Ma non sanno davvero da dove cominciare.

Vittorio contro Adelaide in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 22 dicembre 2020

Beatrice ha rifiutato la proposta di Adelaide. La Contessa, furiosa con Vittorio e Marta che non passeranno con lei il Natale, ha deciso di liberarsi della vedova Conti. Le ha infatti offerto un viaggio – in una località sciistica – totalmente a spese del Circolo. Beatrice ha però deciso di rimanere a Milano e di passare le vacanze insieme a Vittorio e Marta, di ritorno da New York. La Di Sant'Erasmo va su tutte le furie per questo terribile rifiuto e dichiara guerra a quella che considera ormai la sua nemica numero uno. Ma quando Vittorio scoprirà quello che è successo, la situazione si ribalterà. Il Conti, venuto a conoscenza di come Adelaide abbia cercato di manipolare sua cognata, correrà a Villa Guarnieri per affrontare la zia di sua moglie e rimetterla al suo posto. Ma Adelaide di Sant'Erasmo non è di certo abituata a farsi redarguire!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Luciano prega Federico di passare il Natale con sua madre

Il Natale si avvicina e Federico non sa con chi passare le feste. La prospettiva di rimanere a casa di Luciano, con Clelia e Carletto, lo alletta sino a un certo punto e Silvia continua a pregarlo di tornare a casa. Il ragionier Cattaneo prega il figlio di tornare dalla madre almeno per il pranzo del venticinque mentre zia Ernesta, per rincuorare la nipote, la inganna informandola che il ragazzo sarà presente per la cena della Vigilia. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che per la famiglia Cattaneo, vecchie e nuove aggiunte, il Natale passerà in serenità.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 dicembre 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.