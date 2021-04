Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 aprile 2021: Umberto al contrattacco! Ecco come distruggerà Cosimo...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 22 aprile 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Rocco non rinuncia a conoscere meglio Irene e la invita a uscire. La Venere rifiuta la proposta e continua a tenere Maria all'oscuro di quanto è capitato tre lei e il bell'Amato. Intanto Armando e Gloria scoprono che è Giuseppe il ladro de Il Paradiso mentre Umberto, sempre più infastidito da Cosimo, passa al contrattacco. Il Guarnieri chiede a Dante un favore importante. Di cosa si tratterà? Vittorio e Beatrice invece si confrontano sul futuro di Pietro e il Conti ringrazia la cognata per essergli stata vicino per tutto questo tempo e per supportarlo anche in questo momento di grande difficoltà. Marta invece, sempre più distante dal marito, cerca risposte. Tormentata dai suoi drammi interiori, cerca conforto in suo padre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rocco alla conquista di Irene

Rocco non intende demordere. Dopo il loro bacio, Irene è sempre più sfuggente e sembra che il loro momento di passione non abbia sortito alcun effetto o meglio uno solo: la sparizione! L'Amato non riesce a capire il motivo di questo comportamento e torna all'attacco. Invita la Cipriani per una serata fuori in sua compagnia ma anche stavolta la commessa gli rifila un due di picche. Irene è molto combattuta. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci hanno già rivelato che la ragazza ha paura di raccontare quanto successo a Maria e non vuole rattristare la sua ormai grande amica. La situazione è destinata a durare nel tempo ma sino a quando questo segreto rimarrà tale? Intanto Armando e Gloria scoprono che è Giuseppe il vero ladro degli abiti della collezione di Gabriella.

Umberto al contrattacco. Il Guarnieri ha un asso nella manica, Dante! Ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 22 aprile 2021

Cosimo ha accusato pubblicamente Umberto di essere un assassino. Il ragazzo è convinto che il Commendatore abbia ucciso Achille Ravasi e vuole che paghi per il crimine che ha commesso. Adelaide ha tentato di convincere Gabriella a fermare suo marito ma purtroppo la furia del Bergamini non ha intenzione di placarsi così facilmente. Il Guarnieri deve passare al contrattacco. Umberto è un uomo molto potente e soprattutto molto furbo. Non sarà certo un rampollino a mettergli i bastoni tra le ruote. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che si avvicinerà a Dante e gli chiederà un favore. Una machiavellica alleanza sta per far tremare le trame della soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta tormentata dai fantasmi del suo passato

Marta e Vittorio sono sempre più distanti. Il Conti ha spiazzato la moglie con una brutta notizia. Dopo aver visto con quale intensità Dante continua a guardare sua moglie, non si sente ancora pronto a tornare a lavorare fianco a fianco con lei. Una decisione presa non certo a cuor leggero e con la consapevolezza che il Romagnoli potrebbe approfittarne. Il direttore de Il Paradiso trova però consolazione in Beatrice. Complice una chiacchierata sul futuro di Pietro, Vittorio ringrazia la cognata per il suo supporto in questo momento difficile. Marta intanto è sempre più tormentata dai fantasmi del suo passato. Dopo aver visto il marito a fianco al nipote e consapevole di non poterlo mai rendere padre, la Guarnieri cerca consolazione nel padre ma anche risposte!

