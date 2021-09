Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 settembre 2021: Tina confessa, "Tra me e Sandro è finita da tempo!"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 21 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap, Tina confessa a Gabriella la verità su lei e Sandro.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 21 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Flora è arrivata a Milano. La ragazza, figlia di Achille Ravasi, è giunta in città ma ha perso tutti i suoi bagagli. È così costretta a comprare un intero guardaroba a Il Paradiso. La giovane stupisce le Veneri per il grande buon gusto in fatto di moda. Dopo aver acquistato quello che le serve, si reca al Circolo dove un assicuratore la sta aspettando per comunicarle che Achille le ha lasciato una discreta somma di denaro e una lettera molto importante. Intanto Tina confessa alla sua amica Gabriella che il suo matrimonio con Sandro è ormai finito da tempo mentre Umberto informa Adelaide di aver scoperto che la figlia illegittima di suo marito è a Milano! Ludovica e Marcello sono invece sempre più uniti e innamorati. I due ragazzi sono pronti ad affrontare gli ostacoli da superare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora “strega” le Veneri de Il Paradiso

Il caso di Achille è archiviato ma a Milano è arrivata Flora, sua figlia. La ragazza è giunta in città per sbrigare alcuni affari di famiglia. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, appena messo piede nel capoluogo lombardo, sarà costretta a entrare immediatamente a Il Paradiso delle Signore. Le sono infatti stati rubati i bagagli e ha bisogno di rifarsi l'intero guardaroba. Una volta dentro al magazzino, Flora incanterà le Veneri con il suo buon gusto. Si vedrà che la giovane sconosciuta ha molto occhio per la moda e che conosce le migliori stoffe e i migliori modelli. Questo attirerà l'attenzione anche di Vittorio che, lo vedremo, comincerà a pensare a lei come probabile sostituta di Gabriella. Flora ha però un compito ben preciso da portare a termine. Deve recarsi al Circolo dove un assicuratore l'attende per informarla che suo padre le ha lasciato una grossa somma di denaro e una lettera molto importante.

Tina confessa di aver lasciato Sandro ne Il Paradiso delle Signore del 21 settembre 2021

Il segreto di Tina verrà finalmente alla luce. In realtà, come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, sarà proprio lei a rivelarlo. La bella cantante si confiderà con la sua amica Gabriella, dicendole che tra lei e Sandro è ormai finita da tempo. I due non stanno più insieme, la loro convivenza si è rotta e lei ha deciso di tornare a Milano, per non stare da sola a Londra. Il problema sarà confessarlo alla sua famiglia. Tina non vuole dare alcun dispiacere ai suoi genitori e sa che Agnese non prenderà bene la sua separazione. Ma la sarta ha già capito che qualcosa tormenta la sua bambina e potrebbe scoprire da un momento all'altro cosa non va nella sua terzogenita. Intanto Giuseppe continua a nascondere di avere un figlio segreto e spera che la lettera inviata in Germania, tramite Girolamo, abbia sortito i risultati sperati.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto spaventato dall'arrivo della figlia di Ravasi

Il caso di Achille è stato archiviato come un incidente. Umberto e Adelaide hanno così potuto tirare un sospiro di sollievo. Le accuse sul Guarnieri sembrano essere cadute e finalmente possono vivere il loro amore senza aver paura di eventuali ritorsioni. Ma l'armonia verrà rotta da una notizia. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Umberto scoprirà, per caso, che la figlia illegittima di Ravasi è a Milano. Il Commendatore si affretterà dunque ad avvertire la Di Sant'Erasmo e a metterla in guardia. Perché la ragazza spunta proprio ora? Cosa è successo? C'è da temere qualcosa? Intanto Ludovica e Marcello, nonostante le minacce di Adelaide, continuano a vivere il loro amore. I due ragazzi sono più uniti che mai in barba alle grandi difficoltà che devono affrontare ogni giorno a causa della loro differenza sociale.

