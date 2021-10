Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 ottobre 2021: Tina è terrorizzata! La sua voce sta sparendo...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 21 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Tina ha paura che le cure non funzionino e che perderà la voce per sempre.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 21 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, le condizioni di salute di Tina sono molto preoccupanti. Nonostante le cure, la ragazza non riesce a vedere miglioramenti nella sua voce e la situazione con Vittorio, sta diventando sempre più difficile. Il Conti ha infatti ottenuto l'ok per modificare la sceneggiatura del film e chiede all'Amato di dare una dimostrazione del suo talento e di esibirsi al Circolo. Tina ovviamente non se la sente e rifiuta. Armando riceve una telefonata molto preoccupante. A chiamarlo è Ernesta che lo informa che Gloria è scomparsa. Il Ferraris, disperato, decide di chiedere aiuto a Don Saverio. Dove sarà finita la Moreau?

Tina terrorizzata! Sta perdendo la voce ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 ottobre 2021

Salvatore ha spinto Tina a dire la verità sulle sue condizioni di salute. Il barista vorrebbe che sua sorella fosse sincera con Vittorio, sicuro che lui capirà perfettamente il suo tormento. Ma la cantante è ancora restia a rivelare a chiunque il suo segreto. Ha ancora molta paura. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza si troverà ancora più in difficoltà. Purtroppo le cure a cui si sta sottoponendo, non sembrano portare alcun beneficio. L'Amato è terrorizzata! La prospettiva di perdere la voce la mette davvero in crisi. Che sarà della sua vita e della sua carriera se perderà il suo più grande dono? Quel che è peggio è che Vittorio conta tanto su di lei e si è adoperato per far riscrivere la sceneggiatura del film, per farla partecipare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tina rifiuta di esibirsi al Circolo

Vittorio ha grande fiducia e stima in Tina. Il direttore del grande magazzino ha grandi progetti in mente e la cantante ne è in gran parte protagonista. Ma il Conti non sa che l'Amato nasconde un grande segreto e ancora non sospetta nulla. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Vittorio rimarrà ancora deluso dalle decisioni di Tina. La giovane infatti rifiuterà di esibirsi al Circolo, davanti a Brivio e al produttore, per ringraziarli di aver modificato la sceneggiatura del film. La figlia di Agnese non darà grandi spiegazioni in merito, lasciando il Conti senza parole. Salvatore intanto vede Anna salire in macchina con Roberto e allontanarsi con lui. Il ragazzo sospetta che tra i due ci sia qualcosa.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gloria è sparita

Gloria ha dato le dimissioni. Dopo aver scoperto che Ezio fa sul serio con Veronica e che Stefania si trasferirà a casa Cattaneo con lei, la Moreau ha deciso di lasciare il Paradiso e di chiedere aiuto a Ernesta. Ma le cose prenderanno una brutta piega. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano infatti che Armando riceverà una telefonata molto allarmata dalla zia Ernesta. La donna rivelerà al capo magazziniere che Gloria è scomparsa. Non sa dove si sia cacciata e teme che possa fare una sciocchezza. Il Ferraris si metterà immediatamente alla sua ricerca ma dopo vari e inutili tentativi di trovarla, sarà costretto a chiedere soccorso a Don Saverio.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.