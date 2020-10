Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 ottobre 2020: Salvatore spezza il cuore di Laura...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della Puntata del 21 ottobre 2020. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Salvatore spezza il cuore di Laura, non coinvolgendo la ragazza in un nuovo affare della caffetteria.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 21 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Marta è pronta a partire per gli Stati Uniti ma per lei non sarà facile lasciare Vittorio per alcuni mesi. Luciano, costretto a casa dopo l'arrivo di zia Ernesta, si sforza di simulare che il suo matrimonio con Silvia non sia naufragato. Intanto Stefania è smaniosa di visitare il Paradiso delle Signore e quando Silvia l'accompagna, la ragazza non può esimersi dal mostrare entusiasmo per i modelli della nuova collezione creati da Gabriella. Salvatore, ispirato da un'idea di Laura, sonda l'interesse del Circolo per la fornitura di pasticceria ma senza coinvolgere la Venere. La ragazza, delusa, si sfoga con Roberta. Vittorio ha preparato una sorpresa per Marta, nella sua ultima notte a Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania ammaliata dal Paradiso delle Signore

Luciano ha fatto un grosso sacrificio. Sotto richiesta di Silvia, il Cattaneo ha rimandato il suo trasloco. La moglie, spaventata di creare scandalo in famiglia, gli ha chiesto di fingere che il loro matrimonio vada a gonfie vele fino a quando la zia Ernesta non se ne sarà andata. Il ragioniere si sforza di simulare il matrimonio perfetto mentre la giovane e bella Stefania non vede l'ora di vedere Il Paradiso delle Signore. La ragazza, accompagnata da Silvia, rimarrà immediatamente attratta dal mondo del grande magazzino e rimarrà incantata dai modelli della nuova collezione, creati da Gabriella.

Salvatore spezza il cuore di Laura in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 21 ottobre 2020

Dopo un'iniziale reticenza, Salvatore e Marcello hanno accettato Laura nella loro società. I due ragazzi non possono negare che l'aiuto della Venere sia stato indispensabile per dare una sferzata ai loro affari e hanno quindi deciso di sciogliere il loro due, per far posto a un terzetto. Ma i problemi non tardano ad arrivare. Il giovane Amato, per ampliare il business della caffetteria, decide di sondare l'interesse dei soci del Circolo per la fornitura di pasticceria. Nel farlo però non coinvolge Laura che, una volta scoperto, si infurierà contro di lui e si sfogherà con Roberta.