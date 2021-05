Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 maggio 2021: La vita di Gloria e Stefania verrà sconvolta. Ecco da chi...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 21 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Marta è ormai rassegnata all'idea che il suo matrimonio è destinato a finire mentre Rocco riceve una proposta che potrebbe cambiargli la vita. Maria è invece molto preoccupata. Suo padre le ha appena comunicato che, dopo essersi sposata, dovrà tornare in Sicilia. Gloria, a Il Paradiso, risponde a una telefonata indirizzata a Stefania e rimane molto turbata. Chi ci sarà dall'altra parte? Fiorenza ha scoperto di Ludovica e Marcello ed è pronta a svergognare la Brancia, fidanzata con un galeotto!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta rassegnata! Il suo matrimonio è finito

Marta non sa proprio cosa fare. La proposta di Sterling è molto allettante e vorrebbe tanto poter accettare liberamente. Ma se decidesse di dire di sì, dovrebbe lasciare per sempre Vittorio. La ragazza è ormai rassegnata. Sente che tra lei e suo marito non ci sono molte chance e che il loro matrimonio è ormai destinato a concludersi. Tornata alla Villa si confida con suo padre Umberto, che può solo assicurarle che le starà sempre vicino. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nel Finale di Stagione di questo lungo anno in compagnia della soap, vedremo Marta e Vittorio prendere delle decisioni molto difficili per il loro futuro. Sarà una fine scoppiettante e ricca di colpi di scena.

Maria deve tornare in Sicilia, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 20 maggio 2021

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la vita di Rocco e Maria sta per complicarsi. Il buon Amato sta vivendo un periodo d'oro. Ha l'amore della sua vita a fianco e ora una squadra ciclistica professionistica gli ha proposto di gareggiare per loro. È una novità che potrebbe cambiargli la vita ma che non combacia per nulla con i piani del padre di Maria. La ragazza ha appena saputo che il suo austero genitore vuole che, dopo sposata, torni in Sicilia. La povera Puglisi è sconvolta! Come dirlo a Rocco?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello fuori di prigione ma Fiorenza si vendica!

Fiorenza annienterà Ludovica, è una promessa. La Gramini intende vendicarsi dell'affronto subito dalla Contessina e da Adelaide. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la cugina di Dante, scoperto che la Brancia nasconde una relazione segreta con Marcello, ora in carcere, sarà pronta a scatenare un vero e proprio scandalo: una contessa insieme a un galeotto, che cosa ignobile! I due innamorati corrono quindi un grave pericolo e non possono godersi neanche la buona novella. Ludovica è infatti riuscita a far uscire di prigione il Barbieri e spera che tutti i loro problemi siano finiti. Ma si sbaglia!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 maggio 2021: La vita di Gloria e Stefania cambierà per sempre

Gloria e Stefania stanno passando sempre più tempo insieme e si capisce come le due donne siano affiatate. La Moreau non è però ancora riuscita a rivelare alla Colombo la verità: lei è sua madre. Un segreto a lungo tenuto nascosto e che, se lasciato così ancora per molto, potrebbe causare non pochi problemi a entrambe. E infatti le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la vita di madre e figlia cambierà radicalmente. Gloria, al Paradiso, risponderà a una telefonata indirizzata alla Venere. Dall'altro capo del telefono c'è una persona che mai si sarebbe aspettata e che annuncia il suo arrivo a Milano. Sarà qualcuno in grado di svelare la bugia che per tanti anni Stefania si è sentita raccontare dalla sua famiglia.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.