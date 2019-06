Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 giugno 2019: Riccardo punito dal destino

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 21 giugno 2019, Riccardo scopre di non essere più il primo candidato favorito alle Olimpiadi di Roma del 1960; per lui sarà un duro colpo. Antonio fatica invece con il suo nuovo lavoro. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai1 sempre a partire dalle 15.40.

Riccardo in crisi in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 21 giugno 2019

Riccardo ha una sola e autentica passione: l’equitazione! Purtroppo per lui la ruota gira e sembra che il destino voglia punirlo per aver ingannato Nicoletta. Il ragazzo ha un grande talento ma è il classico ragazzo viziato, abituato ad avere tutto e subito. Proprio il suo atteggiamento lo punirà, creandogli problemi nella sua carriera. Il Guarnieri infatti perde il suo posto come primo candidato favorito per le Olimpiadi di Roma del 1960 e cade in un grande stato di sconforto, arrivando quasi a perdere la stima del padre. Intanto Nicoletta e Tina si trovano a dover gestire il corteggiamento serrato di Paolo e Giorgio, due amici di Federico.

Antonio in difficoltà

Antonio vuole riconquistare Elena a tutti i costi ma per farlo deve andare in Sicilia. Il viaggio è costoso ed è per questo che il ragazzo si sta dando tanto da fare per guadagnare il più possibile. Ma purtroppo le provocazioni continue di un pugile, rischiano di mettere il ragazzo veramente ko. Si riprenderà e riuscirà a raggiungere il suo obiettivo? Intanto Marta decide di superare la sua timidezza e di invitare Vittorio a bere una bottiglia di champagne con lei. Il Conti accetterà e un imprevisto renderà la serata...ancora più interessante!

