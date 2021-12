Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 21 dicembre 2021. Nell'episodio in onda su Rai1, Ezio vorrebbe sposare ma la presenza di Gloria glielo impedisce!

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 21 dicembre 2021. Vediamo cosa succederà nella Soap con le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Natale si avvicina e Armando e Agnese non vedranno l'ora di passarlo insieme, come una vera famiglia. Ma per non combinare altri disastri, i due decideranno di comunicarlo prima a Salvatore e Tina. Ezio è pronto a fare il grande passo con Veronica. Prima però dovrà risolvere un problema: il suo matrimonio con Gloria. Il Colombo dovrà trovare presto una soluzione. Intanto Irene organizzerà una cena a casa per le feste mentre Nino rivelerà di avere dei ripensamenti riguardo ai suoi voti. Vittorio invece avrà un'idea per rendere il Natale ancora più speciale: una riffa di beneficenza!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Armando e Agnese pronti a passare il Natale insieme

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore entrano nel vivo delle feste di Natale. Nella puntata della soap in onda il 21 dicembre 2021, Armando e Agnese, liberi di vivere il loro amore, avranno il grande desiderio di passare le feste insieme, come una grande famiglia. Ma memori di quello che è successo pochi giorni prima, sceglieranno di comunicarlo a Salvatore e Tina. Solo se i ragazzi saranno d'accordo allora organizzeranno qualcosa. Ma come reagiranno i ragazzi? Saranno pronti a lasciarsi andare con il Ferraris? Irene invece penserà a un modo per passare il Natale insieme alle sue amiche. Organizzerà una cena a casa.

Ezio vuole sposarsi ma c'è un problema ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 dicembre 2021

Ezio ha ormai voltato pagina. Il Colombo vuole sposare Veronica e neanche l'incontro con Gloria – dopo tanti anni – sembra avergli fatto cambiare idea. Ma proprio la presenza della Moreau costituisce un grosso problema. Ezio è infatti consapevole di non poter procedere con la sua nuova compagna perché non ufficialmente vedovo. Gloria non ha infatti mai presentato il suo certificato di morte, nonostante tutti la ritengano tale. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il papà di Stefania dovrà quindi chiedere un grosso favore alla sua ex moglie e chiudere definitivamente con lei ogni rapporto. Ma questo così tanto desiderato documento potrebbe diventare molto presto un pericolo!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio organizza una riffa di beneficenza

Stefania ha affiancato Marco durante una sua intervista a un'importante attrice. Nonostante gli screzi con il contessino, la ragazza è comunque molto contenta. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che racconterà tutto a Vittorio e le sue parole faranno venire in mente un'idea geniale al Conti. Il direttore del grande magazzino penserà infatti a un modo per rendere il Natale ancora più bello e speciale per le persone meno fortunate: organizzerà una riffa di beneficenza con dei doni, concessi da chi è più fortunato. Adelaide e Umberto parteciperanno con molto entusiasmo. Nino invece ammetterà di avere dei ripensamenti. Non sa infatti se lasciare il seminario o meno.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.