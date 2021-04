Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 aprile 2021: Adelaide aggredisce Gabriella, "Ferma tuo marito Cosimo!"

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 21 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Rocco vorrebbe conoscere meglio Irene ma la ragazza continua a sfuggirgli. Maria invece continua a struggersi d'amore per l'Amato. Mentre Giuseppe comincia a sospettare di Giuseppe, Marta è triste. Il vedere Vittorio e Pietro così vicini e complici ha riaperto in lei vecchie e mai rimarginate ferite. Adelaide decide di intervenire per fermare Cosimo. La Contessa fa visita a Gabriella per convincerla a mettere un freno a suo marito ma il Bergamini non ha intenzione di fermarsi. Sempre più furioso torna all'attacco contro Umberto!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Armando sospetta di Giuseppe

La passione scoppiata tra Irene e Rocco sembra essere destinata a non avere futuro... almeno per la Cipriani. Il giovane Amato, incuriosito dalla Venere e deciso a conoscerla meglio, fa di tutto per poter passare del tempo con lei ma la commessa – per via di Maria ancora follemente innamorata del bel siciliano – rifiuta qualsiasi tipo di incontro con il magazziniere. Intanto Armando comincia a sospettare che il vero responsabile del furto al Paradiso non sia Irene bensì Giuseppe. Ed era stato proprio l'Amato a puntare il dito contro la ragazza e a metterla in cattiva luce davanti a tutta la famiglia de Il Paradiso. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Ferraris andrà a fondo nella questione e finalmente scoprirà la verità.

Adelaide affronta Gabriella per fermare Cosimo, ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 21 aprile 2021

Adelaide è furiosa! Umberto è stato umiliato dai giornali e la colpa è di Cosimo. Il Bergamini si è presentato al Circolo con un'indegna accusa contro di lui: l'omicidio di Achille Ravasi. Le voci hanno cominciato a circolare velocemente e la Contessa non può aspettare neanche un minuto per intervenire; ne va della reputazione della sua famiglia! E si sa che la Di Sant'Erasmo non ammette alcuna defaillance. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, furiosa e altezzosa come sempre, deciderà di fare una visita di poca cortesia a Gabriella. L'obiettivo? Quello di convincere la Rossi a fermare suo marito. La ragazza si troverà in grande difficoltà e non riuscirà a impedire che Cosimo, ancora più furente, raggiunga poco dopo Villa Guarnieri e minacci il suo nemico. La situazione si fa davvero pericolosa ma Umberto non è il genere di persona che lascia le cose al caso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta gelosa di Vittorio e Pietro

Vittorio ha spiazzato Marta con una brutta notizia: non può tornare a lavorare fianco a fianco con lei. Il Conti non riesce a superare del tutto quanto successo tra lui e la moglie e avere Dante come presenza costante nella sua vita, non rende le cose facili. Il Romagnoli è infatti il supervisore del nuovo progetto per lanciare il Paradiso delle Signore oltreoceano e dovrà stare sempre più vicino a Marta. Il direttore del grande magazzino non si sente ancora pronto ad affrontare questo strano quadretto e decide di tirarsi indietro, almeno per il momento. Sembrerà però trovare di nuovo consolazione nella famiglia di suo fratello. E questo potrebbe causare ulteriori problemi al suo matrimonio. Vittorio inviterà Pietro a cena per parlare del suo futuro e Marta, vedendoli insieme, non potrà fare a meno di sentirsi inadatta. Diversamente da Beatrice, lei non potrà mai dare un figlio a suo marito. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che per la ragazza sarà un momento molto doloroso e forse determinante per le sue scelte future.

