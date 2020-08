Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per l'episodio del 21 agosto 2020. Nelle trame della puntata della soap, in onda su Rai1 alle 15.40, Adelaide è pronta a partire per il viaggio di nozze ma Umberto non ha intenzione di salutarla. In Svizzera invece Federico continua a essere freddo con Roberta, che si sente completamente impotente. Vittorio è furioso con Laura per avergli mentito ma la storia della ragazza lo convince a darle una seconda opportunità. Marta comincia a sentirsi in colpa con il marito per le bugie che gli sta raccontando. A casa di Cosimo, Ludovica racconta a tutti una sconvolgente verità: è incinta di Riccardo.

Tra Roberta e Federico cala il gelo in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 21 agosto 2020

La notte di passione tra Adelaide e Umberto non ha fermato il matrimonio tra la contessa e Ravasi. La Di Sant'Erasmo è ora in partenza per il viaggio di nozze ma quando vede che il suo amato cognato non è là a salutarla, è lei a raggiungerlo. Federico intanto è in Svizzera per l'operazione e continua a trattare con freddezza Roberta, dopo aver scoperto il suo tradimento con Marcello. La Venere si sente completamente impotente e in colpa per aver rivelato il suo segreto al ragazzo, poco prima della sua partenza per l'operazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Laura rivela la sua triste storia

Intanto al Paradiso, Vittorio è furioso con Laura, che gli ha mentito riguardo le uova. La ragazza gli rivela così la sua triste storia e il Conti, mosso a compassione, la perdona. Marta è presente alla conversazione e ammira il coraggio della ragazza ma cerca di nascondere il suo disagio. Anche lei sta mentendo al marito, non rivelandogli di avere iniziato a prendere il farmaco per la cura della sterilità.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Una scioccante notizia per Riccardo

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 17 al 21 agosto 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.