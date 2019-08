Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 agosto 2019: Riccardo preoccupato per il futuro di suo figlio

Anticipazioni TV

Riccardo vorrebbe che suo figlio venisse riconosciuto come erede del patrimonio di famiglia ma Umberto gli rema contro. Marta non si fida di Lisa, che ha "sedotto" il Paradiso.

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 21 agosto 2019, Riccardo desidera che suo figlio venga riconosciuto come erede del patrimonio Guarnieri ma Umberto non sembra essere d'accordo. Marta intanto cerca in tutti i modi di impedire che la seducente Lisa metta le mani sugli affari del Paradiso e su Vittorio. Scopriamo cosa ci rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Riccardo vuole che suo figlio diventi il suo erede in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 21 agosto 2019

Riccardo sa benissimo il mancato matrimonio con Nicoletta rende suo figlio illegittimo. Il ragazzo ha però intenzione di garantire un futuro roseo al piccolo e vuole assolvere ai suoi doveri di padre. Propone così che suo figlio venga inserito tra gli eredi del patrimonio di famiglia ma purtroppo Umberto non sembra essere dello stesso avviso. Il Guarnieri senior non ha nessuna intenzione di accogliere nella sua famiglia nuovamente un Cattaneo, almeno non dopo quanto successo con la famiglia di Luciano. Nicoletta è stata infatti accusata di aver infangato il buon nome della famiglia Guarnieri. Tra padre e figlio è quindi di nuovo scontro!

Marta non si fida di Lisa ne Il Paradiso delle Signore

Lisa Conterno è arrivata al Paradiso e sembra essersi intromessa tra Marta e Vittorio. Cavalcando l'onda della tensione che si è creata tra la Guarnieri e il Conti a causa della proposta di assunzione di Riccardo, la bella venditrice sembra aver fatto breccia nel cuore del "Paradiso". Vittorio decide infatti di inserire la sua collezione di biancheria intima nel catalogo del Paradiso Market. Marta è però diffidente nei confronti di Lisa e cerca di far cambiare idea al ragazzo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 19 al 23 agosto 2019