Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 ottobre 2021: Umberto e Flora, attrazione pericolosa!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 20 ottobre 2021. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 15.55 su Rai1, l’affinità tra Umberto e Flora sta crescendo sempre più. Tutto questo sotto gli occhi infastiditi di Adelaide, pronta a tutto pur di mettere ko la Gentile Ravasi, sua nuova rivale. Intanto, mentre Vittorio e Roberto continuano a lavorare al nuovo numero del Paradiso Market, Agnese e Giuseppe spingono Tina a raccontare loro di Sandro. La ragazza però non ha alcuna intenzione di dire nulla e anzi trova ogni escamotage per eludere le domande. Salvatore confessa a sua sorella di essersi innamorato di Anna ma la Imbriani non si sente all’altezza del giovane e buon Amato.

Umberto e Flora, l’attrazione si fa pericolosa ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 ottobre 2021

Flora è attratta da Umberto. Sono bastati pochi giorni e la Gentile Ravasi ha cominciato a guardare con occhi diversi il suo “padrone di casa”. Il Commendatore ha saputo stregarla con i suoi modi raffinati e con il suo savoir faire. Una vera disdetta per Adelaide che vede andare a rotoli il suo piano. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Contessa dovrà guardarsi molto bene le spalle. La figlia del suo defunto marito e suo cognato sembreranno infatti sempre più propensi a conoscersi meglio. La loro attrazione diventerà qualcosa di pericoloso per la Di Sant’Erasmo, convinta – all’inizio – di aver fatto la scelta giusta a costringere la sua figliastra ad andare ad abitare con lei.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Giuseppe e Agnese vogliono la verità su Sandro

Salvatore spinge Tina a dire la verità sul suo segreto. La ragazza però non sembra per nulla pronta a dire a tutti che sta per perdere la voce. Ma i misteri intorno a lei non riguardano solo la sua salute. Giuseppe e Agnese vogliono infatti sapere che cosa sia successo con Sandro e perché il Recalcati non è tornato a Milano con lei. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i due genitori, sempre più apprensivi, cercheranno di scoprire cosa sia accaduto tra la loro bambina e il marito. Tina però non riuscirà a confidarsi con loro e anzi cercherà di sviare le loro domande con altri e più importanti argomenti. Intanto Vittorio e Roberto si danno da fare per la promozione del secondo numero de Il Paradiso Market, presto in uscita.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvatore rivela a Tina di essersi innamorato di Anna ma lei…

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano anche che Salvatore rivelerà alla sorella un suo segreto. Il ragazzo ha finalmente trovato una donna che gli potrebbe far dimenticare Gabriella. Ovviamente si tratta di Anna. La bella Imbriani ha stregato il cuore del barista e lui si sente al settimo cielo. Anna però non sembra essere dello stesso parere. È infatti ancora troppo spaventata dal suo passato per riaprire il suo cuore e rivelerà a Beatrice di non sentirsi degna delle attenzioni del ragazzo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.