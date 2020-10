Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 20 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Marta comunica a sua zia Adelaide che Vittorio le ha fatto trovare, a sorpresa, un biglietto aereo per New York. La ragazza decide quindi di accettare l'offerta di lavoro negli Stati Uniti e di trasferirsi là per qualche tempo. Intanto a casa Cattaneo è arrivata zia Ernesta insieme alla figlia di un cugino. La ragazza, di nome Stefania, è segretamente innamorata di Federico e appassionata di moda. Luciano decide di accontentare Silvia e decide di rimanere ancora accanto alla moglie, almeno fino a quando la zia non sarà andata via mentre Laura, appena trasferitasi da Gabriella e Roberta, è ufficialmente entrata in società con Salvatore e Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta decide di partire per New York

La decisione di Marta di rinunciare all'offerta di lavoro a New York, non ha convinto né Adelaide né Vittorio. Il Conti è perfettamente consapevole che sua moglie sarà molto felice nella Grande Mela e che avrà maggiori occasioni di mostrare il suo innegabile estro creativo. Così, a sua insaputa, decide di acquistare un biglietto aereo di sola andata per gli Stati Uniti. Marta, scoperto tutto, è molto stupita dal gesto del marito e comunica alla zia di aver cambiato idea e di essere pronta a fare una nuova esperienza. La Guarnieri andrà quindi a vivere per qualche tempo lontana da Milano e dai suoi cari. Ma per quanto?

Luciano accetta di rimanere con Silvia in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 20 ottobre 2020

Silvia ha costretto Luciano a rimanere con lei, almeno fino a quando zia Ernesta non sarà andata via da casa loro. La Cattaneo ha chiesto al marito il grosso favore di fingere che il loro matrimonio vada ancora a gonfie vele, per non dover dare spiegazioni all'anziana zietta. Ernesta fa il suo ingresso nella loro casa in compagnia di Stefania Colombo, figlia di un cugino. La ragazza si dimostrerà presto innamorata – segretamente - di Federico e molto appassionata di moda. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la giovane rimarrà affascinata dal grande magazzino di Vittorio e che, forse, riuscirà a far riaprire il cuore al giovane Cattaneo. Federico avrà un nuovo amore? Chissà!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Laura in società con Salvatore e Marcello

Luciano ha accettato di rimanere con Silvia ovviamente controvoglia ma sia Clelia che Federico, gli hanno consigliato di stringere i denti e di continuare la farsa che, ormai da tempo, ha messo in scena con sua moglie. Il Cattaneo ne è profondamente infastidito ma capisce di doverlo per forza fare, almeno per il bene della famiglia. Intanto per Laura ci sono grandi novità. Dopo essersi trasferita a casa di Gabriella e Roberta, la ragazza è entrata ufficialmente in società con Salvatore e Marcello.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.