Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 novembre 2020: Silvia vs Adelaide, comincia la sfida...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 20 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Silvia è pronta ad affrontare Adelaide, dopo che la Contessa ha scoperto la verità su Federico.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 20 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Adelaide ha scoperto che Federico è figlio di Umberto e decide di affrontare suo cognato. Silvia, a conoscenza del fatto che la Contessa ha trovato le cartelle cliniche del figlio, è pronta al faccia a faccia con la Di Sant'Erasmo. Intanto Roberta rinuncia alla sua carriera universitaria per stare vicino a Marcello mentre in Caffetteria le cose vanno sempre meglio grazie all'energia positiva che infonde Laura.

Silvia contro Adelaide in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 20 novembre 2020

Adelaide ha scoperto che Federico è un Guarnieri. Il ragazzo è il figlio illegittimo di Umberto, il che spiega il comportamento di suo cognato e il suo attaccamento al giovane. La Di Sant'Erasmo è senza parole e decide di affrontare il Commendatore per fugare gli ultimi dubbi rimasti in merito. Umberto conferma tutto e racconta alla contessa quello che successe anni prima. Silvia intanto viene a sapere che Adelaide è entrata in possesso delle cartelle cliniche di Federico e capisce che la nobildonna ha sicuramente scoperto tutto. La Cattaneo decide che è arrivato il momento di un confronto... e sarà terribile!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Roberta rinuncia ai suoi sogni di carriera

La svolta decisiva davanti a cui si è trovata Roberta, ha spinto la Pellegrino a interrogarsi seriamente sul suo futuro. Non è più tempo di tentennare davanti alla decisione di accettare la proposta della professoressa Barone o rimanere a Milano, a Il Paradiso delle Signore. La ragazza è arrivata a una scelta: rinuncerà alla sua carriera universitaria per stare accanto a Marcello, l'uomo che ama. Ma sarà la cosa giusta da fare? Non se ne pentirà?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Laura superstar

Da quando Laura è diventata socia di Salvatore e Marcello, in Caffetteria si respira sempre aria di festa. La Parisi ha sempre il sorriso sulle labbra e riesce a infondere energia positiva ai suoi colleghi. Non che i due baristi siano da meno in fatto di sorrisi, ma la giovane Venere è la sola in grado di rallegrare in ogni momento l'atmosfera con novità e pasticcini. Intanto al Paradiso si risolve la sfida sui due ciclisti – la Yermolayeva e Gaiardoni – con una votazione mentre Gabriella gioisce: Vittorio ha finalmente approvato i suoi bozzetti!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 novembre 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.