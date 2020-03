Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 marzo 2020: Travolgente passione tra le mura del Paradiso

Anticipazioni TV

Luciano e Clelia si lasciano trasportare dalla passione mentre Marta e Vittorio ricevono brutte notizie dalla Svizzera.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – venerdì 20 marzo 2020 – Vittorio e Marta ricevono le analisi provenienti dalla Svizzera, che confermano che la Guarnieri non può avere figli. Luciano confessa a Clelia di non poterla riaccogliere nella sua vita ma poi i due, si lasciano andare alla passione, non potendo più nascondere i loro sentimenti. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Arriva la conferma che Marta non può avere figli in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 20 marzo 2020

Marta e Vittorio non si sono arresi e dopo aver saputo che la Guarnieri non può avere figli, hanno richiesto il parere di alcuni luminari elvetici. Ma dalla Svizzera non arrivano buone notizie. Le analisi confermano la triste realtà che i coniugi Conti non potranno diventare genitori. Lo sconforto è grande per entrambi e tornano alla loro mente i tristi momenti dell'aborto. Il loro mondo sembra essersi fermato ma Vittorio, come è nel suo stile, non si lascia scoraggiare. Troveranno una soluzione!

Il Paradiso delle Signore: Passione cocente per Luciano e Clelia

La cena per il compleanno di Silvia ha portato Luciano a confidare tutte le sue perplessità a Clelia, molto più di altre volte. Il ragioniere ha raccontato alla capo commessa di non riuscire a perdonare la moglie ma di non voler abbandonare Federico, per paura di deluderlo. Clelia sente ancora un grande trasporto per Luciano ma il Cattaneo le dice, a malincuore, che non può accoglierla nella sua vita. Ma le cose vanno diversamente. La Calligaris, prima di raggiungere Ennio, corre da Luciano e i due si lasciano travolgere dalla passione, non riuscendo più a trattenere i sentimenti che provano l'uno per l'altra.

