Marta e Vittorio scoprono il segreto di Nicoletta e Riccardo e cercano un modo per aiutare i due ragazzi.

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di domani – mercoledì 20 maggio 2020 – Marta e Vittorio hanno scoperto Nicoletta e Riccardo. I due coniugi ripensano alla scena a cui hanno assistito e cercano di capire come aiutare i due ragazzi. Intanto a casa Cattaneo, sia Silvia che Luciano e Cesare commentano lo strano atteggiamento di Nicoletta. In mattinata, al Paradiso delle Signore, Vittorio annuncia alle Veneri che saranno loro stesse le protagoniste del filmato promozionale del grande magazzino mentre Adelaide e Umberto affilano le armi contro Ludovica e tramano per allontanare le Brancia da Gualtiero Mairan, il loro fidato contabile. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta e Vittorio preoccupati per Nicoletta e Riccardo

Marta e Vittorio hanno scoperto Nicoletta e Riccardo baciarsi. I coniugi Guarnieri, scoperta la tresca amorosa tra i due ragazzi, non sanno come comportarsi ma soprattutto come aiutare i due sfortunati amanti. Marta decide di affrontare il fratello per capire le sue reali intenzioni e per metterlo in guardia dal pericolo che lui e la Cattaneo stanno correndo. Nicoletta intanto è sempre più strana e sia Silvia che Luciano cominciano a credere che qualcosa tormenti la loro adorata figlia. Il ragioniere non sospetta neanche che la sua bambina sia tradendo Cesare.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio annuncia il suo nuovo progetto alle Veneri

Novità al Paradiso! Vittorio ha trovato un modo per promuovere il Paradiso delle Signore: uno spot pubblicitario. Il Conti ha pensato in grande ma vuole che le protagoniste assolute della sue idea siano le sue Veneri. Per questo, in mattinata, informa tutte le ragazze che molto presto diventeranno delle attrici. Nel grande magazzino c'è aria di festa e tutte sono emozionate ed entusiaste di questa loro nuova avventura.

Umberto e Adelaide boicottano Ludovica e sua madre ne Il Paradiso delle Signore del 20 maggio 2020

Marta affronta Riccardo, Umberto e Adelaide affinano il loro piano: mettere le mani sul patrimonio di Ludovica. I due tramano per allontanare le Brancia da Gualtiero Mairan, il loro fido contabile. Solo così riusciranno a ottenere tutto il denaro delle Brancia, senza che nessuno sia loro di ostacolo. Riusciranno nel loro intento o Ludovica capirà di essere nel mirino dei Guarnieri, prima che sia troppo tardi?

