Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 gennaio 2021: L'ombra di Marta minaccia Beatrice

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore del 20 gennaio 2021. Nell'episodio in onda su Rai1 vedremo arrivare una romantica lettera di Marta che minaccerà pesantemente Beatrice e i suoi sentimenti per Vittorio.

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per la puntata del 20 gennaio 2021. Nell'episodio in onda su Rai1 alle 15.55, Vittorio e Beatrice hanno deciso di mettere da parte il passato e il loro antico sentimento. La Conti non può però fare a meno di pensare a suo cognato in una veste molto diversa da quella del semplice “parente”. Purtroppo per lei, l'ombra di Marta torna a farsi sentire. Una lettera della Guarnieri riscalda il cuore di Vittorio e minaccia seriamente Beatrice. Intanto Rocco, grazie a Don Saverio, trova una sistemazione per Irene e Maria continua a tenere d'occhio i movimenti dell'Amato, sospettosa che tra il ragazzo e la Venere sia nato qualcosa in sua assenza.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Beatrice mettono un stop ai loro sentimenti

La situazione in casa Conti ha rischiato di prendere una piega molto particolare. Dopo la decisione di Vittorio di ospitare a casa sua Beatrice e i suoi figli, è stato ormai chiaro che tra lui e sua cognata ci sia del tenero. I sentimenti del passato non sono quindi stati mai del tutto cancellati e per Beatrice è sempre più difficile negare a se stessa di essere ancora innamorata del fratello del suo defunto marito. Arrivata ormai al punto di non ritorno e spaventata di mandare all'aria il suo rapporto con Vittorio, la Conti cerca di allontanarsi da lui... invano. Nonostante abbia deciso di mettere una pietra sopra al loro passato, la donna non può fare a meno di pensare come sarebbe la sua vita quotidiana affianco al cognato, in una veste completamente diversa da quella attuale: quella di compagna.

L'ombra di Marta minaccia Beatrice in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 20 gennaio 2021

Beatrice non ha però fatto i conti ancora con Marta. La Guarnieri è ancora oltre Oceano e la sua assenza, apparentemente, ha lasciato campo libero alla Conti per rifarsi strada nel cuore di Vittorio. Ma le cose sono destinate a cambiare molto velocemente. A casa del commendator Conti arriva infatti una lettera. A scriverla è proprio Marta che, con grande passione, riscalda il cuore del marito raccontandogli di quanto sia soddisfacente la sua esperienza in America ma anche di quanto si faccia sentire la sua mancanza e di come sia ansiosa di riabbracciarlo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che molto presto Marta farà presto ritorno a Milano e il confronto con la sua – per ora inaspettata – rivale avrà dunque luogo. Le cose si fanno sempre più interessanti! Ma quale sarà la posizione di Vittorio? Al fianco di chi si schiererà?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria indaga su Rocco e Irene

Il ritorno dalle vacanze di Natale ha riservato una brutta sorpresa a Maria. La ragazza ha notato che tra Rocco e Irene è nato qualcosa. Completamente lontana dalla verità, la bella siciliana comincia a indagare su cosa sia successo tra i due in sua assenza, decisa a conquistare il buon Amato costi quel che costi. La giovane non riuscirà da subito a comprendere cosa succeda. Rocco ha fatto una promessa ed è intenzionato non solo a nascondere per bene il segreto di Irene ma soprattutto a risolvere i suoi problemi. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il magazziniere, grazie a Don Saverio, troverà una sistemazione per la Venere, finalmente in grado di dormire al caldo e lontana dal magazzino del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.