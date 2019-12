Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 dicembre 2019: Triangolo amoroso tra Umberto, Flavia e Adelaide

Anticipazioni TV

Umberto si trova incastrato in un triangolo amoroso molto problematico. Per un equivoco, sia Flavia che Adelaide pensando di passare il Natale con lui.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – venerdì 20 dicembre 2019 – Umberto si trova incastrato in un triangolo amoroso tra Adelaide e Flavia, entrambe entusiaste di passare il Natale con lui in Liguria. Silvia fa i bagagli per partire a Bari mentre Salvatore e Marcello sono pronti a firmare il contratto d'acquisto della caffetteria. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Umberto in un triangolo amoroso in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 20 dicembre 2019

Il fascino di Umberto finisce per metterlo seriamente nei pasticci. Il commendatore si è infatti ritrovato incastrato tra due donne...molto focose. Per mettere le mani sull'eredità Brancia, ha cominciato a corteggiare Flavia ma purtroppo per lui, ha finito per scatenare l'ira di Adelaide. La contessa gelosa della sua nuova rivale, sta facendo di tutto per separare suo cognato da lei ma i suoi tentativi finiscono in un equivoco. Entrambe le donne infatti sono convinte di passare il Natale in compagnia di Umberto in Liguria, nella villa di Rapallo. Si prevedono quindi delle festività natalizie piuttosto movimentate per il Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore: Salvatore e Marcello pronti ad acquistare la caffetteria

Se il Natale dei Guarnieri potrebbe rivelarsi problematico, per Salvatore e Marcello si prevedono grandi festeggiamenti. I due, aiutati da Riccardo, sono pronti a firmare per l'acquisto della caffetteria. Il giorno tanto atteso è arrivato e finalmente l'Amato potrà fare il passo decisivo con Gabriella e chiederla in moglie. A casa Cattaneo intanto, Silvia è presa dai preparativi per la sua partenza a Bari, dove lei e Luciano passeranno le vacanze con Nicoletta e Margherita. Tutto andrà liscio o il loro viaggio subirà degli intoppi... a causa di Clelia?

