Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 20 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, tra Irene e Rocco c'è molta tensione. I due ragazzi devono ancora chiarire quello che è successo tra loro mentre Maria continua a essere follemente innamorata dell'Amato. Umberto decide di passare al contrattacco e Cosimo si rende conto che mettersi contro il Guarnieri non sarà un'impresa tanto facile. Vittorio e Marta pensano all'offerta di Sterling ma il Conti rivela alla moglie che non si sente ancora pronto a tornare a lavorare con lei. Una mossa molto azzardata e che lascia campo libero a Dante, scelto come supervisore per il lavoro dei coniugi Conti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto al contrattacco. Cosimo la pagherà cara

Cosimo ha accusato pubblicamente Umberto di essere un assassino e ormai il Guarnieri è su tutti i giornali. Adelaide è molto infastidita da quanto successo al Circolo e vorrebbe trovare subito una soluzione per mettere a tacere le voci sul cognato. Ma a precederla sarà il Commendatore. Umberto ha già un asso nella manica per mettere il Bergamini a tacere e per prendersi la sua rivincita. Passa dunque al contrattacco e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Cosimo si accorgerà che mettersi contro la potente famiglia Guarnieri – Di Sant'Erasmo non è certo una passeggiata. Si prevede una sfida senza esclusione di colpi.

Vittorio sconvolge Marta con una verità spiazzante, ecco cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 20 aprile 2021

Una nuova avventura potrebbe portare Marta e Vittorio in America. La proposta di Dante di lanciare oltreoceano le collezioni de Il Paradiso ha attirato le attenzioni di Alan Sterling, l'ex capo newyorkese di Marta, che ha in mente un progetto per i coniugi Conti. Vittorio però ha una brutta notizia da dare alla sua consorte. Nonostante voglia ricucire il loro rapporto, il Conti non si sente ancora pronto a lavorare fianco a fianco con sua moglie. È troppo presto e ci sono ancora tante cose da risolvere. Una mossa che potrebbero però costargli molto cara. Dante è infatti stato scelto da Sterling come supervisore dei lavori e il Romagnoli non ha certo ancora gettato la spugna con la bella figlia di Umberto. La scelta di Vittorio potrebbe fornirgli un assist per conquistare il cuore della donna che ama.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Irene e Rocco, quanta confusione!

Tra Irene e Rocco è scoppiata la passione. I due ragazzi sono però in un limbo. Rocco vorrebbe continuare a frequentare la Cipriani per capire cosa prova davvero per lei mentre la bella Venere si sta facendo sempre più distante. Irene non sa come comportarsi né con l'Amato e né con Maria. Ha paura di ferire i sentimenti della sua rivale, ormai diventata una delle sue migliori amiche – anche se, lo sappiamo, non lo ammetterà mai - e ancora follemente innamorata del suo conterraneo. La situazione sta diventando davvero pesante. Rocco e la commessa de Il Paradiso riusciranno a fare chiarezza nei loro cuori? Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che le cose diventeranno sempre più complicate.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 19 al 23 aprile 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.