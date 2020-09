Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 settembre 2020: Non c'è speranza per Gabriella e Salvatore

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata de Il Paradiso delle Signore del 2 settembre 2020. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Gabriella è convinta che tra lei e Salvatore sia ormai tutto finito.

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata del 2 settembre 2020. Nelle Trame dell'episodio della soap, in onda alle 15.40 su Rai1, Luciano torna a Milano dopo l'intervento di Federico e Roberta non vede l'ora di parlare con lui per chiedergli del ragazzo. Gabriella è furiosa con le sue amiche per averle teso un'imboscata. L'incontro tra lei e Salvatore è stato catastrofico e la Rossi è sempre più convinta che non abbiano più nulla da dirsi.

Luciano torna a Milano in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 2 settembre 2020

Dopo giorni di assenza, Luciano torna a Milano. L'operazione di Federico si è conclusa ma non ci sono ancora notizie sulle sue condizioni di salute. Il ragioniere infatti tace soprattutto con Roberta. La situazione tra la Pellegrino e il giovane Cattaneo è molto complicata. Federico ha scoperto il tradimento della Pellegrino e ora i rapporti tra loro sono tesi. Luciano, consapevole della cosa, pensa di tenersi al momento alla larga dalla Venere e pensa solo a riabbracciare Clelia. Purtroppo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non rivelano nulla di buono.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tra Gabriella e Salvatore è tutto finito

Salvatore sì è sfogato con Laura e Paola, triste per la fine della sua relazione con Gabriella. Le ragazze hanno deciso di organizzare un incontro tra i due ex fidanzati ma il risultato è stato disastroso. Gabriella è furiosa con loro per averle teso un tranello ma è anche molto delusa da come sono andate le cose con l'Amato. Il loro faccia a faccia è infatti stato terribile e la stilista è convinta che non abbiano più nulla da dirsi.

