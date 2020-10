Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 ottobre 2020: Cosimo fa una difficile confessione a Riccardo

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della Puntata del 2 ottobre 2020. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Cosimo, in vista dell'imminente ritorno di Nicoletta, decide di fare una confessione a Riccardo...

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata del 2 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 15.55 su Rai1, l'apertura serale della caffetteria va a monte, Salvatore e Marcello non hanno ottenuto i permessi necessari. Cosimo trova il coraggio per confessare a Riccardo che fu lui a raccontare ad Adelaide il segreto della sua partenza con Nicoletta. Daniela torna a bussare alla porte dei Conti con la piccola Anna. Mentre sono a cena, i Cattaneo ricevono una visita inattesa: Nicoletta è rientrata a Milano!

Il Paradiso delle Signore: Il Piano di Salvatore e Cosimo va a monte

Salvatore e Cosimo si sono impegnati moltissimo per organizzare l'apertura serale della caffetteria, purtroppo le cose non sono andate come sperato. I due ragazzi hanno dovuto rinunciare al progetto, almeno per il momento, a causa della mancanza dei permessi necessari. Una grande delusione ma soprattutto una grossa perdita economica per il bar, le cui finanze sono seriamente in crisi...

Cosimo fa una difficile confessione a Riccardo, nella Puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 2 ottobre 2020

Cosimo ha scoperto da Ludovica dell'imminente ritorno di Nicoletta, ma come promesso alla Brancia, si impegna a mantenere il segreto con Riccardo. Il ragazzo però, pentito delle sue azioni passate - causa dell'addio tra il Guarnieri e la Cattaneo - decide di fare una difficile confessione all'amico prima del ritorno di Nicoletta in città: è stato lui a sabotare la sua fuga d'amore con la Cattaneo, raccontano tutto ad Adelaide.

Il Paradiso delle Signore: Daniela torna a bussare a casa Conti, ma anche i Cattaneo ricevono una visita inaspettata...

I Conti vivono un difficile momento, Daniela, madre naturale della piccola Anna è scomparsa portandosi via la bambina. La donna aveva annunciato di rivolere la piccola, ma aveva promesso ai due coniugi di non allontanarli da Anna, anzi, aveva proposto loro di farle da padrino e madrina di battesimo, ma poi non si era presentata in chiesa, facendo perdere le sue tracce. In questo episodio però, Daniela tornerà sui suoi passi e si presenterà alla porta dei Conti, stringendo tra le braccia la piccola. Intanto a casa Cattaneo, una visita sconvolgente, lascia Luciano e Silvia a bocca aperta: Nicoletta è tornata!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 28 settembre al 2 ottobre 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.